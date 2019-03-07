Facebook Gizlilik Odaklı Bir Platforma Dönüşmek İstiyor

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook hakkında dün bir blog yazısı kaleme aldı.

Son dönemlerde birçok tartışmanın odak noktası olan ve özellikle gizlilik ihlalleri konusunda sıkça eleştirilen sosyal medya devi, görünüşe göre bu konuda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Mesajlaşma, şifreleme, gizlilik konularının platformun geleceğini şekillendireceğini belirten ve Facebook’un gizlilik odaklı bir platform haline dönüşmesini isteyen Zuckerberg, mesajında "Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim." diyor.

Kullanıcıların gizlilik konusuna çok önem verdiğini ve paylaşımlarını gizlilik içerisinde yapmak istediklerini vurgulayan Zuckerberg, Facebook’un önümüzdeki dönemlerde kullanıcıların bu taleplerine uygun olarak şekilleneceğini belirtti.

Facebook'un yeniden şekillenme stratejisi kapsamında, kullanıcıların, sohbetlerinin ne kadar süreyle kayıtlı tutulacağı konusunda da daha çok seçeneğe sahip olacağı belirtiliyor.

Zuckerberg ayrıca, "Tüm özel iletişimler için uçtan uca şifrelemenin uygulanması konusunda çalışmak, yapılacak en doğru şey." diyor.

Zuckerberg blog yazısında, "Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda gizlilik içerisinde bağ kurmak istiyorlar." ifadelerine yer verdi.