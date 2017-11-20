Facebook Gönderi Silme Özelliğini Kaldırıyor mu?

Dünyanın en büyük ve en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olan Facebook üzerinde her gün milyarlarca gönderi paylaşılıyor. Gönderi sayısı çok olunca yanlış ve istenmeyen paylaşımların ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. İşte bu tür durumlarda Facebook'un gönderi silme özelliğinden faydalanarak istenmeyen paylaşım kaldırma yoluna başvuruyoruz.

Bir an için Facebook'un gönderi silme özelliğinin kaldırıldığını düşünün. Facebook üzerinde insanlar, aslında paylaşmak istemedikleri sözleri paylaşarak birbirini kırabilir, virüs saldırıları nedeniyle, kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirilen bilgisayarlardan +18 kriterlerinde uygunsuz içerikler Facebook haber akışınızda sıkça karşınıza çıkabilirdi. İşte bu durumun gerçek olabilme ihtimali var; çünkü Facebook yurt dışında belli kullanıcıların hesaplarında gönderi silme özelliğini devre dışı bıraktı:

Bu özelliği kullanamadıklarını Twitter üzerinde paylaşan Facebook kullanıcıları, gönderi düzenleme seçeneğinin hala aktif olduğu bilgisini vermekteler. Ortaya çıkan problemin sadece Facebook'un masaüstü web sürümünde mevcut olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

Gönderi silme özelliğinin kaldırıldığını fark eden kullanıcılar çözümü Facebook'un hareketler dökümüne giderek buradan gönderileri kaldırmada bulmuşlar. Bu da bize durumun sadece haber akışına veya Facebook gruplarına özel olduğunu gösteriyor. Yani yaşanan sıkıntı Facebook tarafından yapılan sunucu merkezlik bir test, değişiklik ya da güncelleme nedeniyle yaşanan geçiş süreci olabilir. Ülkemizde gönderi silme özelliğinin masaüstünde halen aktif olduğunu belirtmekte fayda var. Umarız Facebook gönderi silme kısayolunu gönderilerin üzerinden kaldırmaz.