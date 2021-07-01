Facebook, Google, TikTok ve Twitter'dan Kadın İstismarıyla Mücadele Sözü

Facebook, Google, TikTok ve Twitter kadın istimarı ile mücade etmek için bir araya geldi. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından dördü, platformlarında kadın istismarı ile mücadele etmek için moderasyon sistemlerini elden geçirmeyi taahhüt etti. Öne çıkan açıklamalardan biri, kadın kullanıcıların üzerindeki yükü azaltma vaadidir.

Facebook, Google, Twitter ve TikTok, World Wide Web Foundation (WWWF) tarafından yönetilen, çevrim içi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etme konusundaki kalıcı zayıflıkları gidermek için bazı taahhütte bulundular.

Facebook, Google, TikTok ve Twitter kadın istimarı ile mücade edecek

Economist Intelligence Unit'in 2021'de yaptığı bir araştırmaya göre, dünya çapındaki kadınların üçte birinden fazlası çevrim içi tacize uğradı ve bu sayı genç kadınlar için neredeyse yarı yarıya yükseldi.

Dört teknoloji şirketi, platformları genelinde iki ana endişe alanına odaklanarak bu kötüye kullanımın üstesinden gelme sözü verdi: kadınların kimlerin yanıt verebileceğini, yorum yapabileceğini ve gönderileriyle etkileşime geçebileceğini kontrol edememesi ve çevrim içi kötüye kullanımı işaretlemek için güvenilir raporlama sistemlerinin olmaması.

Sosyal medya devleri, kullanıcıların kendi güvenliklerini sağlamaları için daha ayrıntılı ayarlar sunmayı taahhüt etti. Ayrıca güvenlik araçlarına erişimi iyileştirmek ve kadınların çevrim içi ortamda gördüğü istismar miktarını azaltmak için "daha basit ve erişilebilir bir dil" kullanacaklarını söylediler.

World Wide Web Foundation, şirketleri taahhütlerine göre izleyecek ve ilerlemeleri hakkında yıllık olarak rapor verecek. Ayrıca şirketlerin taahhütleri nasıl uyguladıkları konusunda düzenli veri ve öngörü yayınlamalarını bekliyor. WWWF'nin üst düzey politika yöneticisi Azmina Dhrodia şunları söyledi: