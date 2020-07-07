Facebook, Google ve Twitter Hong Kong'daki Veri Talebini Durdurdu

Google, Facebook ve Twitter 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasasını gözden geçirirken Hong Kong hükümetinin veri taleplerini duraklatıyor.

Bir Google sözcüsü veri taleplerinin durdurulmasına ilişkin "yürürlüğe girdikten sonra, Hong Kong yetkililerinin yeni veri talep üretimlerini duraklattık" dedi ve yeni kanunun ayrıntılarını incelemeye devam edeceklerini söyledi. Twitter'ın 1 Temmuz itibarıyla Facebook'un ise Pazartesi günü hükümet taleplerini yerine getirmeyi durdurduğu bildirildi.

Sosyal medya platformları, ülkelerdeki yasal sürece bağlı kalarak özel kullanıcı bilgileri üretir. Ancak Çin baskısıyla oluşturulan yeni güvenlik yasasıyla birlikte tüm şirketler -en azından geçici olarak- Hong Kong hükümetinden istenilen veri taleplerini görmezden gelecek.

TikTok Hong Kong'dan Çekilme Kararı Aldı

TikTok ise Pazartesi günü Amerikan şirketlerinden daha da ileri giderek uygulamasını Hong Kong'daki mağazalardan çekeceğini ve uygulamayı birkaç gün içinde kullanılamaz hale getireceğini söyledi.

Hong Kong geleneksel olarak Çin anakarasından önemli ölçüde bağımsız ancak merkezi Çin hükümeti son aylarda Hong Kong'daki kısıtlamalarını sıkılaştırdı ve “bir ülke, iki sistem” ilkesine kademeli bir son verdi. Çin'in daha fazla kontrole yönelmesi de Hong Kong'da yaygın protestolara yol açtı.