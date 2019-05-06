Facebook, Görüntülü Sohbet Uygulaması 'Bonfire'ı Kapattı

Sosyal paylaşım platformu Facebook’un, popüler uygulamaları taklit etme veya rakiplerinin popüler özelliklerini kendi platformlarına entegre etme gibi bir alışkanlığı olduğunu söyleyebiliriz.

Birkaç yıl önce Houseparty adlı bir görüntülü grup sohbeti uygulaması oldukça popülerdi. Facebook da bu uygulamadan ilham alarak buna benzer şekilde çalışan Bonfire isimli kendi uygulamasını 2017’de piyasaya sürmüştü. Ancak şimdilerde Bonfire uygulaması kapatıldı, hatta uygulama ABD’ye hiçbir zaman ulaşamadı bile.

Bonfire çoktan Play Store’dan kaldırılmış durumda. The Verge’e bir açıklama yapan şirket, "Buradan öğrendiğimiz şeyleri mevcut ve gelecekteki ürünlerimize dahil edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Bonfire'ın ana fikri, insanların bir Discord ses kanalına benzer şekilde istedikleri zaman katılabileceği ve ayrılabileceği odalar sunmaktı.

Uygulamaya sadece Danimarka’da erişilebiliyordu ve ön belleğe alınmış bir Play Store sayfasına göre Bonfire Android’de 10.000 indirmeye hiçbir zaman ulaşamadı.

Eğer az sayıdaki Bonfire kullanıcılarından biriydiyseniz, bu uygulama kapansa bile ilham kaynağı olan Houseparty uygulamasının hala kullanıldığını belirtelim. Ayrıca Google Duo uygulamasında da görüntülü grup sohbeti seçeneği var, ancak Bonfire'da her zaman etkin olan odalar gibi bir yaklaşım bu uygulamada mevcut değil.