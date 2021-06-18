Facebook Grup Kavgaları İçin Devreye Yapay Zekayı Sokuyor

Facebook grup kavgaları ile ilgili büyük bir değişikliğe gidiyor. Sosyal medya devi, platformun en önemli parçalarından biri olan grupları kavganın olmadığı, medeni ve kibar tartışmaların yapıldığı yerlere dönüştürmek için yapay zekanın yardımını almaya başlıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook'ta özellikle belirli konularla ilgilenen kişilerin toplandığı grupların üyesiyseniz ve bu gruplarda düzenli olarak gönderi paylaşıyor, başkalarının paylaştığı gönderilere yorum yapıyorsanız grupların sosyal medya platformu için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş olmalısınız.

Sosyal medya kullanıcıları, gruplara ilgi alanlarına göre katıldığından benzer konularla ilgilenen kullanıcılarla aynı konular hakkında tartışabiliyor. Tartışma, yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olsa da tartışma sırasında kullanılan kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Kullanıcılar eğer kullanacağı kelimeleri doğru seçmezse tartışmanın boyutu bir anda değişebilir. Bu da hem tartışmada yer alan kullanıcıların hem de diğer kullanıcıların huzurunu bozabilir.

Sosyal medya platformlarının giderek yaygınlaşması ile nefret söyleminde bulunmak çok daha kolay bir hale geldi. Facebook gibi sosyal medya platformları ise siber zorbalığın önüne geçmek için etkili adımlar atıyor ancak bunların çoğu kullanıcıların huzurunu korumasını sağlamayabiliyor. Şirketin son günlerde hemen hemen her alanda başvurduğu yapay zeka ise bu soruna çözüm bulacakmış gibi görünüyor.

Facebook Grup Kavgaları Hakkında Nasıl Bir Adım Atacak?

Sosyal medya devi son günlerde grup yöneticilerinin yükünü hafifletmek için bir dizi yeni aracı kullanıma sundu. Milyarca kullanıcının her gün düzenli olarak kullandığı sosyal medya uygulamasının tanıttığı özelliklerden biri de gruplardaki hakaret ve diğer kötü söylemleri içeren yorumlar oldu.

Facebook, tartışmanın seyrinin kötüye gitmesi durumunda grubun yetkililerini bilgilendireceğini açıkladı. Şirket, Facebook kullanıcılarının grup içinde başlattığı kavgalara son vermek için grubun yöneticilerine artık uyarı göstermeye başlıyor.

Grubun herhangi bir yöneticisi söz konusu uyarıları almaya başladığında grubun huzurunu bozma potansiyeli olan tartışmaları sonlandırmak için elini çok daha çabuk tutabilir. Şirket, bunun nasıl çalışacağını göstermek için özelliğin nasıl çalıştığını gösteren görüntü de paylaştı.

Facebook'un bu özelliğin ne işe yarayacağını göstermek için paylaştığı ekran görüntüsüne göre tartışmalarda hakaret içerikli yorumlar yapılırsa Facebook grup kavgaları için geliştirilen özellik devreye giriyor. Facebook sözcüsü, yapay zekanın hakarete varan tartışmaları tespit etme aşamasında yoruma yanıt verme süresini ve gönderiye yapılan yorum sayısı gibi unsurları dikkate alacağını söyledi.