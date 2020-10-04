Facebook Grup Yöneticileri İçin Bir Dizi Yeni Özellik Duyurdu!

Facebook, sosyal medya platformuna uzun bir süre önce gelen gruplar özelliği onuncu yıl dönümüne doğru yaklaşırken grup yöneticilerinin, grup üyelerinin ve gruba katılacak kişilerin işlerini kolaylaştırmak ve grubu üyeler için çok daha güvenli bir yer haline getirmek için bir dizi yeni özellik kullanıma sunuyor. İşte Facebook grup yöneticileri için gelen özelliklerle ilgili tüm ayrıntılar!

Facebook Grup Yöneticileri İçin Gelen Özellikler

Facebook, 1 Ekim 2020'de dijital ortamda düzenlenen Topluluk Zirvesi'nde sosyal medya platformunun gruplar özelliğinde yapılacak iyileştirmeleri ve özelliğe getirilecek bazı yeni özellikler hakkında sosyal medya platformunun kullanıcılarını bilgilendirdi. Facebook tarafından duyurulan özellikler, grup yöneticilerinin yönettikleri grup veya gruplarda daha fazla kontrol sahibi olmalarına çok büyük destekte bulunuyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamada geleceği doğrulanan özelliklerle beraber grup yöneticilerinin mevcut topluluklarını daha iyi bir hale getirebilmek için grup üzerinde daha çok kontrol imkanına sahip olması bekleniyor. Facebook ayrıca arama yapılmasa bile gönderilerin gruba üye olmayan kişilere gösterebilecek yeni bir özelliğin test edildiğine dair bilgilendirmede de bulundu. Bu özellik, internette belirli bir konu hakkında arama yapan kişilere gruba üye olmasa bile gruptaki gönderileri görme imkanı sunulacağının anlamına geliyor. Topluluğun büyümesine yardımcı olacak bu özelliğin yöneticilere büyük yardımının dokanacağı düşünülüyor.

Facebook Grup Yöneticileri İçin Hangi Özellikleri Kullanıma Sunuyor?

Peki, Facebook'un Topluluk Zirvesi'nde tanıttığı bu özellikler nelerdir? Facebook'ta bir grup yöneten kişiler, sosyal medya platformuna gelecek hangi özelliklerden faydalanma imkanına sahip olacak? Facebook grup yöneticileri için gelecek özelliker şu şekilde:

1. Yönetici Asistanı: Facebook'un grup yöneticilerine özel olarak getirdiği bu özelliği kullanacak kişiler, Facebook'un gönderileri denetlemesine yardımcı olmak için bazı kurallar belirliyor. Yönetici asistanı ise belirlenen kurallara aykırı olan gönderileri otomatik olarak kaldırıyor. Örneğin, belirli bir kelime veya kelimelerin kullanıldığı gönderilerin yayımlanması böylelikle engellenebilir.

2. Konular: Sosyal medya platformunda yer alan gruplarda artık hashtaglerin yardımı alınarak belli başlı konular oluşturulabilecek ve oluşturulan konular grubun üstüne sabitlenebilecek. Gruba üye olan kişiler, grubun üstüne sabitlenen konular ile ilgili gönderiler paylaşabilecek.

3. Marka İş Birliği Yöneticisi: Ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen kişilerin markalarla iletişime geçebileceği bu özellik artık gruplarda da kullanıma sunuluyor. Grup yöneticileri söz konusu özellikle birlikte çok daha kolay bir şekilde para kazanabilecek.

Facebook, toplulukla güçlü iletişim kurmak isteyen grup yöneticilerine yönelik bazı özellikler üzerinde de çalışıyor. Facebook'un sosyal medya platformuna kullanıma sunacağı bazı özellikler ise şunlar:

• Sohbet: Bir grupta gerçek zamanlı sohbet oluşturma.

• Sohbet İstemleri: Belirli bir konu ile ilgili fotoğrafın paylaşılabileceği ve herkesin konu hakkındaki cevaplarının görülebileceği bir sohbet başlatma.

• Soru ve Cevap: Topluluğun katılmak isteyeceği metin tabanlı soru ve cevap oturumları.

• Özelleştirilmiş Profil Fotoğrafı: Gruplara özel olarak değişen profil fotoğrafları.