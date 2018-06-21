Facebook Gruplar'a Ücretli Abonelik Geliyor

Gruplar için yepyeni bir özelliği test etmeye başlayan Facebook, ücretli abonelik hizmeti sunmayı planlıyor. Grup yöneticilerine verilecek ücretler sayesinde daha kaliteli bir ortam oluşturulması ve şirketin daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.

Henüz test aşamasında olduğu dile getirilen yeni özelliği bazı grup yöneticileri denemeye başladı. Yöneticiler, ücret aldıkları abonelere özel gruplar kurabilecek, böylelikle hem yönetici hem de üye olan kullanıcı istediği verimi alabilecek. Ücretlerin ise 3 dolardan başlayıp 50 dolara kadar çıkacağı ifade ediliyor.

Konu hakkında "Yöneticilerin gruplarını korumak için zamanlarını ve enerjilerini harcadıklarını biliyoruz. Bazıları bize topluluklarına yatırım yapmaya ve üyelere daha fazlasını sunmaya devam etmelerine yardımcı olacak araçlar istediklerini söylediler." şeklinde bir açıklamada bulunan ABD'li sosyal medya devi, test etmeye başladıkları ücretli abonelik sayesinde grup yöneticilerini de desteklemiş olacak.

Ücretli Abonelik ile Hizmet Kalitesi Artacak

Şimdilik farklı farklı kategorilerdeki gruplarda ücretli aboneliği başlatan Facebook, örneğin; aylık 15 dolara 'Declutter My Home' grubuna destek sağlıyor. 15 dolar ödeyerek girdiğiniz grup içerisinde ev organizasyonu ile ilgili videolar, soru-cevaplar veya ustalar bulabiliyorsunuz. Böylelikle ücretli abonelerden herkes faydalanmış oluyor ve aboneler de istedikleri hizmeti alıyorlar.

Tam olarak ne zaman tüm kullanıcılar için aktif edileceği bilinmeyen bu özelliğin, ülkemizdeki fyatları ise tartışma konusu. Bazı iddilara göre 50 dolarlık abonelikler, ülkemizde 150 TL'ye kadar çıkabilir. Tabii ki bu durum pek çok kişinin ücretli aboneliği olumsuz karşılamasına neden olacaktır.