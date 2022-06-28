Facebook Gruplar'a Yeni Özellikler Geliyor

Facebook, Gruplar için yeni özellikler geleceği duyuruldu. Genel geliştirmelerin yanında kullanıcıların çok sevebileceği özellikler de yolda.

Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının popülerliğinin artması sonrasında Facebook gençler arasında daha az kullanılır olmuştu. Buna rağmen Gruplar özelliği sayesinde halen gençlerin bir kısmını elinde tutmayı başarabiliyor. Son yıllarda Gruplar'a olan ilginin artışını gözlemleyen Meta, ardı arkasına yeni özellikler duyurmaya başladı.

Grup İçi Sesli Sohbet Odaları Kurulabilecek

Reddit ve benzeri sosyal ağ platformlarının eski forum mantığını taşıyarak kurduğu sayfaların benzerleri Facebook Gruplar sayesinde oluşturulabiliyordu. Bir adım daha ileri gitmek isteyen Meta, geçtiğimiz aylarda Gruplar için anonim olarak gönderi paylaşabilme, görüntülü sohbet için odalar sekmesi gibi yenilikler getirmişti. Bugün duyurulan yeni güncellemeye göre artık Gruplar içerisinde belli bir odak noktası etrafında grup üyelerinin toplanabileceği sesli, görüntülü ve yazılı sohbet odaları kurulabilecek. Bu odalara katılım anında sağlanabilecek. Tahminlere göre yeni odalar sistemi Discord'un "sesli odalar" özelliğine benzeyecek.

Ayrıca grup yöneticilerinin kurabileceği topluluk gündemi alt kategorilerinde benzer fikirleri ve konuları konuşmayı seven grup üyeleri, birbirinin grup aktivitelerini takip edebilecek.

Bunlar dışında Gruplar'a özel yeni bir görünüm ve kenar çubuğu tasarımı üzerinde çalıştığını belirten şirket, yakın zamanda özellikle mobil cihazlarda favori gruplarınıza çok rahat ulaşabileceğinizi belirtti.