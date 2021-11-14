Facebook Gruplar Alışveriş Özelliğine Kavuştu

Facebook gruplar alışveriş özelliğine sahip oldu. Popüler sosyal medya platformunun kullanıcıları artık gruplarda alışveriş yapabilecek. Peki, alışverişlerden elde edilen paralar nereye gidecek? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Facebook Gruplara Alışveriş Özelliği Eklendi

Meta, popüler sosyal medya hizmetinde yer alan gruplar için alışveriş özelliğini web, Android ve iOS platformları için kullanıma sunduğunu duyurdu. Yöneticiler, platforma gelen yeni özellik sayesinde gruplarda çevrim içi mağazada oluşturabilecek.

Gruplardaki çevrim içi mağaza üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen paraların nereye gideceğine yönelik bir soru işareti oluşmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre paraların nereye gideceğine yönetici karar verecek.

Yeni özelliği test eden OctoNation isimli bir grup, dijital mağaza oluşturdu. Alışverişten elde edilen para ise ahtapotlar hakkında insanları bilinçlendiren kâr amacı gütmeyen kuruluşa gönderildi. Paranın nereye gideceğine yöneticinin karar vereğicinden dolayı bu özellik, hayırseverlik amacı olmayan gruplarda tüyler ürpertici olabilir.

Meta'nın Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Yulie Kwon Kim, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Kim, yaptığı açıklamada, birçok grup yöneticisinin gönüllü olduğunu ve bu mağazaların onlara çalışmaları için bir gelir akışı sunabileceğini belirtti.

Yapılan alışverişlerde paraların kime gideceğine yönelik önemli bilgiler paylaşan Yulie Kwon Kim, "Para grup yöneticisine gidecek. Paraları nasıl kullanmak istediklerine kendileri karar verebilecek. Bu, insanların grubu sürdürmesi için harika bir yol” sözlerine yer verdi.

Meta ayrıca kullanıcıların genellikle ürün önerilerini cilt bakımı ya da makyaj ürünleri gibi gruplar halinde görmek istediğini söyledi. Kullanıcılar, Facebook mağazasında listelenen ürünler ile ilgili yorum yapabilir ve etiketleyebilir. Bunun yanı sıra Facebook'un ana sayfa akışında gruplardaki en iyi ürün önerileri görünecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz haftalarda abonelik sistemi ile Apple'a ödemiş olduğu komisyon ücretini rafa kaldırmanın bir yolunu bulmuştu. Şirketin yazılım devi ile arasındaki gerilim giderek daha hararetli bir hale gelirken Facebook, kuralların dışında çıkmadan Apple'ı geride bırakma amacı ile adımlar atmaya devam ediyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba günü yayımlamış olduğu bir Facebook gönderisinde sosyal medya platformunda içerik oluşturucularının kullanıcılardan doğrudan ödeme alabileceğini duyurmuştu. Bu yeni yöntem, Facebook'un Apple'a ödemekte olduğu %30'luk komisyon ücretinin de ödenmemesini sağlıyor.