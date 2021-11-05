Facebook Gruplar Yenilendi: Ücretli Abonelik Geliyor

Facebook gruplarında ücretli abonelik ile kullanıcıların daha fazla ilgisini çekecek gruplar oluşturulacak.

Bugünkü Facebook Toplulukları Zirvesi'nde sosyal ağ devi, yöneticilerin grup kültürünü geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış alt gruplar, moderatörler için gerçek zamanlı sohbet, topluluk bağış kampanyaları için destek ve ücretli ödemeler gibi birkaç yeni ekleme de dahil olmak üzere bir dizi güncelleme duyurdu.

Yeni özellikler arasında Facebook Grup yöneticilerine yönelik bir araç paketi yer alıyor. Facebook, bu özelliklerin bir grubu diğerinden daha iyi ayırt etmeye ve grubun ve kültürünün tonunu belirlemeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Yeni araçlarla yöneticiler, grubun renklerini değiştirebilecek, grupta görünen arka planları ve yazı tiplerini ve üyelerin içeriğine tepki vermek için kullandığı emojileri yayınlayabilecek.

Ayrıca grubu daha da özelleştirmek için bir tıklamayla grupları için etkinleştirebilecekleri önceden ayarlanmış gönderiler, biçimler, rozetler, yönetici araçları ve daha pek çok şey arasından seçim yapmak için özellik setlerini kullanabilecek.

Yöneticiler, gruplarının ne hakkında olduğu (ör. "ebeveynlik") veya ne tür işlevler sunabileceği (ör. "sorular ve tavsiyeler", "gerçek zamanlı bağlantılar", "öğrenme" vb.) etrafında tasarlanmış birden çok özellik seti ekleyebilir.

Grup işlevselliği açısından, yöneticiler artık duyuruları gruplarının üst kısmındaki yeni bir Öne Çıkanlar bölümüne sabitleyebilecek ve denetleme yardımcısı Admin Assist'te yapılan güncellemeden yararlanabilecek.

Facebook gruplar için ücretli abonelik nedir?

Araç artık, belirli içerikler reddedildiğinde yöneticileri daha iyi bilgilendirmek ve eklemek için kişiselleştirilmiş ölçüt önerileri sunacak. Admin Assist, Facebook'un gelişmekte olan pazarlara yönelik uygulaması olan Facebook Lite'a da getirilecek.

Facebook, üyelerin belirli konular, bölgeler veya durumlar için ayrılmalarına izin verecek yeni bir "alt gruplar" özelliğini de test etmeye başlayacağını söyledi. Bu alt gruplar tek bir yerde yönetilebilir ve insanlara ana grubun akışını karıştırmadan yan tartışmalar yapmaları için bir yol sunar.

Bu testin bir başka ilginç yönü de Facebook gruplarının, özel içerik veya deneyimlere erişmek için grup üyelerinin bir ücret karşılığında abone olabilecekleri ücretli alt gruplar oluşturmasına izin vermesidir. Facebook, özelliğin koçluk, ağ oluşturma veya diğer "daha derin konuşmalar" gibi şeyler için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Facebook Grupları, topluluk bağış toplama etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek.