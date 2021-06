Facebook Gruplarda Anonim Olma Seçeneği Geliyor

Facebook gruplarda anonim olma seçeneğini yakın bir zamanda kullanıma sunarak sosyal medya kullanıcılarının isimsiz gönderi paylaşmasına olanak sağlamaya başlıyor. Yeni seçeneği kullanan kişiler, gruplarda ismini gizleyerek istediği gönderileri paylaşabilecek.

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcısının gözdesi olmaya devam eden Facebook, milyonlarca kullanıcının sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılara günlük yaşantılarında yardımcı olacak birçok özellik sunan sosyal medya devi şimdi yeni bir özellik daha alıyor.

Yeni özellik, sosyal medya platformunun vazgeçilmez bir parçası olan gruplarla alakalı. Grupların ne amaçla kullanıldığını bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapmak gerekirse gruplar, çeşitli konular hakkında ortak düşünen ve belirli konuları tartışmak, kendi düşüncelerini paylaşmak, yeni kişilerle tanışmak ve sohbet etmek isteyen kişilerin buluştuğu yerdir.

Mezun olmuş kişilerin iletişimde kalmak, çeşitli konularla ilgili eğlenceli gönderiler paylaşmak isteyenlerin kullanabileceği grupların çeşidi oldukça fazladır. İlk kullanıma sunulmasından beri yoğun bir şekilde kullanılan grupların popülaritesi zaman içerisinde azalmış olsa da Facebook kullanıcılarının çoğu özelliği hala kullanmaya devam ediyor.

Grupların bu kadar çok üyesi varken sosyal medya devinin de gruplara yenilikler getirmesi kaçınılmaz oldu. Birçok insan, bazı gönderileri kendi adı ve soyadı ile paylaşmaktan çekinebiliyor. Bazı gönderileri paylaşmaktan çekinen kişilerin gerekçesi değişiklik gösterse de Facebook sorunun neden ortaya çıktığı ile değil, sorunun kendisini çözüme kavuşturmaya odaklanıyor.

Sosyal medya devi, kullanıcıların zaman zaman maruz kaldığı bu sorunun farkına vardı ve gruplar için yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformlarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle tanınan Matt Navarra'ya göre şirket şimdi de gruplarda isimsiz gönderi paylaşma özelliğini test ediyor. Bu özellik, kullanıcıların adını ve soyadını gizli tutarak istediği herhangi bir grupta gönderi paylaşmasına olanak sağlıyor.

Bu özellik daha önce sağlık ve ebeveynlikle ilgili grup türlerinde mevcut olmuş olsa da sosyal medya devi listesini genişletmeye başlıyor.

Navarra'nın tweetine yanıt veren kullanıcıların çoğu yeni araç ile ilgili birbirinden farklı görüşlere sahip. Birçoğu platforma gelecek özellikten oldukça memnun ve bunun kullanıcılara çok faydalı olacağını düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise özelliğin kötüye kullanılabileceğinden yana endişeleri olduğunu belirtiyor. Bu kişilere göre özellik nefret dolu paylaşımlar yapmak için kullanılmaya oldukça müsait. Bu noktada grup yöneticilerine büyük bir sorumluluk düşüyor.

Yeni özellik hakkında fikir sahibi olmak için aşağıdaki tweeti inceleyebilirsiniz.

New! Facebook is rolling out Anonymous Posting feature to more group types



Previously only available in Parenting or Health related groups pic.twitter.com/4N9WKGcbMn