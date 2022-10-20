Facebook Grupları Yeni Özelliklere Kavuşuyor

Hiç daha öncce "Facebook kullanan kaldı mı?" sorusuyla karşılaştınız mı? Bugünlerde gençler arasında birçok kişi, Facebook'u yalnızca Gruplar özelliği için takip ediyor. Yavaş yavaş kullanıcı kitlesinin yöneliminin farkına varan Facebook, farklı bir platform yaratmak adına her geçen gün Gruplar üzerinde yeni özellikler deniyor.

Yakın zamanda yayın açabilme, sohbet odası oluşturabilme ve benzeri birçok yeni eklentiyle geliştirilen Gruplar deneyimi daha da artacak. Facebook'un kendi blogunda yayınladığı bilgilere göre yakın zamanda Facebook Gruplar, Reels ve yalan haberleri engelleme sistemi ile daha iyi bir deneyim sunacak.

Facebook Gruplarında Reels Paylaşılabilecek!

Facebook gruplarının birçoğu platformun yetersizliği sebebiyle son yıllarda Reddit gibi sosyal mecralara kaydı. Bunun farkında olan Meta, Gruplar kısmını yeni ve özgün eklentilerle geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Yeni gelecek güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar "Nasıl yapılır?, "Tatil Vlogu" ve diğer çeşitli videoları Reels olarak gruba özel ekleyebilecek.

Aynı zamanda Facebook'un pandemi döneminde devreye soktuğu ve sıklıkla kullanılan teyit sistemi de Gruplar için özelleştirilecek. Buna göre grup yöneticileri, yalan haber olarak etiketlenen paylaşımları silinmeden önce görebilecek. Aynı zamanda Facebook'un botlarıyla sürekli olarak takip ettiği yasaklı kelimeler ve hakaret benzeri suçların yanlış anlaşılması durumu, grup yöneticileri tarafından çözülebilecek. Son günlerde Facebook için bir ızdıraba dönüşen bu durum, bir balığa "şişko bir balık" derken bile botların onu bir kişiye hakaret olarak algılaması olarak ortaya çıkıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte yalnızca büyük bir ihlal yapmamış veya daha önceden grubu silinmemiş yöneticiler bu tarz yanlış anlaşılmaları düzeltebilecek. Öte yandan grup yöneticileri üyelerin paylaşımlarını öne çıkarmak için bazı rozetler verebilecek.