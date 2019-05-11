Facebook, Güney Koreli Analiz Şirketine Dava Açtı

Sosyal medya devi Facebook, Cuma günü yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının verilerini pazarlama amaçlı olarak analiz eden Güney Kore merkezli Rankwave'a dava açtığını söyledi.

Facebook'un yayınladığı blog yazısında açıklama yapan platform uygulama ve dava direktörü Jessica Romero, " Facebook, Rankwave'ın veri ve pazarlama hizmetleriyle ilgili uygulamalarını araştırıyordu. Rankwave, platformumuzu kullanan tüm geliştiricilerden talep ettiğimiz politikalarımıza uygunluklarını doğrulama çabalarında işbirliği yapmadı. " dedi.

Facebook, San Mateo County'deki Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada Rankwave'ın sosyal ağ ile bir sözleşmeyi ihlal ettiğini ve haksız, yasadışı veya hileli ticari davranışları yasaklayan bir California yasasını ihlal ettiğini iddia etti. 2010 yılından beri Rankwave, Facebook platformunda en az 30 uygulamayı çalıştırdı. Güney Koreli şirket, bu kurallara göre Facebook'un kurallarına aykırı reklam ve pazarlama araçları oluşturmak ve satmak için kullanılan verileri kullandı.

Mahkeme başvurusunda Rankwave Facebook'un politikalarına uymadığını reddetti ve Facebook'un yeterli kanıt sağlamadığını söyledi. Facebook'un açtığı bu dava ile gizliliği ciddiye aldığı konuşuluyor. Facebook, Haziran 2018’de Rankwave’i soruşturmaya başladı ve şirketin platform politikasına uymadığını keşfetti. Bunun nedeninin Rankwave'ın reklamverenlere ve pazarlamacılara "danışmanlık hizmetleri" sağlamak gibi kendi "ticari amaçlarına" yönelik uygulamalarına bağlı 'Facebook Sayfalar' verilerini kullandığı olması iddia ediliyor.