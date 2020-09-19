Facebook Gizlilik Odaklı iOS 14'ten Memnun Değil

Geçtiğimiz gün duyurulan ve bugüne kadarki en güvenilir Apple işletim sistemi olduğu belirtilen iOS 14'e erişim yavaş yavaş başladı. Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri iOS 14 gizlilik önlemlerinden memnun değil.

Apple ilk kez iOS 14'le birlikte uygulamaların verileri toplamadan önce kullanıcılardan izin almasını zorunlu kılarak, kullanıcılara gizlilikten ödün vermeme olanağı sağlıyor. Başta Facebook olmak üzere çeşitli medya kuruluşları ve iOS oyun geliştiricleri bu iOS 14 gizlilik önlemlerini fazla buluyor.

Kullanıcılara daha fazla gizlilik koruması sağlayan iOS 14'te en çok dikkat çeken yenilik gizlilik tarafında yapıldı. Gizlilik savunucuları Apple'ı takdir ediyorken medya şirketlerinden gelen tepkiler daha karışık. Örneğin Facebook iOS 14 gizlilik önlemlerinin reklam platformundaki gelirlerini yarı yarıya azaltabileceğini düşünüyor.

Facebook neden iOS 14 gizlilik yeniliklerinden memnun değil?

Facebook, Instagram, YouTube ve Google gibi yayıncılar kullanıcı verilerine bağlı olarak reklam sattıkları için iOS 14 yeni izinlerinden memnun değiller. Çevrimiçi reklamlar Facebook gelirlerinin yüzde 99'unu oluşturduğu göz önüne alınırsa şirketin tepkisi şaşırtıcı değil.

Ayrıca iki sene önce Facebook'un gizlilik uygulamalarını açığa çıkaran Cambridge Analytica skandalının ardından Apple CEO'su Tim Cook gizliliğin insan hakkı olduğunu, müşteri bilgilerinden asla para kazanmayacağını söylemişti. iOS 14 de bu yaklaşıma uyuyor.