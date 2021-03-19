Facebook Güvenlik Anahtarı Desteği Çıktı: Bu Ne Anlama Geliyor?

Facebook güvenlik anahtarı desteği çıktığı bilgisi geldi. Facebook hesaplarının güvenliğini sağlamak için yeni güvenlik anahtarı desteği özelliği kullanıma sunuldu.

Facebook Güvenlik Anahtarı Nedir?

Artık Facebook'un Android ve iOS uygulamalarında güvenlik anahtarı kullanarak oturum açılabilecek.

Facebook, 2017'den bu yana kullanıcıların masaüstünde hesaplarını güvenlik anahtarlarıyla korumalarına izin vermekteydi. Artık bu ekstra koruma, kaybolma veya çalınma riski daha yüksek olan mobil cihazlarda kullanılabilir hale getirildi.

Güvenlik anahtarını kimin kullanması gerektiği söz konusu olduğunda Facebook, politikacıların, tanınmış kişilerin, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve saldırıya uğrama riski yüksek olan diğer kişilerin hesaplarını daha fazla korumak için anahtarı kullanmalarını tavsiye ediyor.

Güvenlik anahtarları, iki faktörlü kimlik doğrulaması adlı ilave güvenlik önleminin bir parçası. Hesabınıza kısa mesaj (SMS) kodları veya üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulaması ekledikten sonra bir güvenlik anahtarı da ayarlayabilmektesiniz.

Universal 2nd Factor (U2F) uyumlu bir güvenlik anahtarınız (U2F destekli özel bir USB cihaz gibi) varsa ve bu güvenlik anahtarını kimlik doğrulama yöntemi olarak eklerseniz, tanımadığımız bir bilgisayar veya mobil cihazdan Facebook hesabınıza giriş yaparken bu güvenlik anahtarını kullanabilirsiniz.

Facebook, politikacıların, tanınmış kişilerin, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve saldırıya uğrama riski yüksek olan diğer kişilerin hesaplarını daha fazla korumak için güvenlik anahtarı kullanmalarını tavsiye etmekte.

Facebook duyurusu, FIDO Alliance'ın yeni bir araştırmasının yayınlanmasıyla aynı zamana denk geldi. Bir FIDO araştırması, Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 64'ünün en çok konu sosyal medya hesaplarının güvenliği olduğunda telefonlarını korumakla ilgilendiğini ortaya koydu.

Facebook Güvenlik Anahtarı Nasıl Ayarlanır?

Bir güvenlik anahtarı eklemek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Güvenlik ve Giriş Ayarlarınıza gidin. İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan kısmına inin ve Düzenle'ye tıklayın. Bu noktada Facebook şifrenizi tekrar girmeniz istenebilir. Güvenlik Anahtarı'na gidin ve Ayarla'ya tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.

Facebook uygulaması ile birlikte arkadaşlarınızın paylaşımlarını işletim sisteminize uygun olarak tasarlanan uygulamayla rahatça görebileceğiniz gibi bu uygulama üzerinden paylaşım yapabilir, videolar izleyebilir, yazılar okuyabilirsiniz. Hemen yukarıdan uygulamayı indirebilirsiniz.