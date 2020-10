Facebook Haber Akışı İçin Yeni Bir Özellik Kazandı!

Facebook haber akışı için yeni özelliği kullanıma sunmaya başladı. Facebook'u kullanan sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya uygulamasına gelen yeni özellikle beraber haber akışını çok daha temiz ve sade bir şekilde görüntüleme imkanına sahip olması bekleniyor. Peki, Facebook'taki milyonlarca sosyal medya kullanıcısını yakından ilgilendiren özellik ne işe yarıyor? İşte milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasına gelecek özelliğe dair ayrıntılar!

Facebook, dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte birini oluşturan 2,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile uzunca bir süreden beri "sosyal medya devi" olmaya devam ediyor. Ana sosyal medya uygulamasının yanı sıra Instagram ve WhatsApp Messenger gibi milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalara sahip olan şirket, mevcut tüm uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştirme çalışmalarını hızından ödün vermeksizin sürdürüyor.

Şirketin ana sosyal medya uygulaması Facebook'un alacağı yeni özellik de kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma kapsamında geliştirilen özellik olması bekleniyor. Facebook haber akışı için gelmeye başlayan özellik ilk olarak şubat ayında Ters Mühendislik Uzmanı Jane Manchun Wong tarafından duyurulmuştu. Ters Mühendislik Uzmanı Manchun Wong tarafından paylaşılan tweette Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni özelliğe ilişkin ekran görüntüleri yer almıştı.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8