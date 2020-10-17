Facebook Haber Akışı İçin Yeni Bir Özellik Kazandı!

Facebook haber akışı için yeni özelliği kullanıma sunmaya başladı. Facebook'u kullanan sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya uygulamasına gelen yeni özellikle beraber haber akışını çok daha temiz ve sade bir şekilde görüntüleme imkanına sahip olması bekleniyor. Peki, Facebook'taki milyonlarca sosyal medya kullanıcısını yakından ilgilendiren özellik ne işe yarıyor? İşte milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasına gelecek özelliğe dair ayrıntılar!

Facebook Haber Akışı Artık Daha Düzenli Olacak

Facebook, dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte birini oluşturan 2,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı ile uzunca bir süreden beri "sosyal medya devi" olmaya devam ediyor. Ana sosyal medya uygulamasının yanı sıra Instagram ve WhatsApp Messenger gibi milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalara sahip olan şirket, mevcut tüm uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştirme çalışmalarını hızından ödün vermeksizin sürdürüyor.

Şirketin ana sosyal medya uygulaması Facebook'un alacağı yeni özellik de kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma kapsamında geliştirilen özellik olması bekleniyor. Facebook haber akışı için gelmeye başlayan özellik ilk olarak şubat ayında Ters Mühendislik Uzmanı Jane Manchun Wong tarafından duyurulmuştu. Ters Mühendislik Uzmanı Manchun Wong tarafından paylaşılan tweette Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni özelliğe ilişkin ekran görüntüleri yer almıştı.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020

Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde Facebook haber akışı için kullanıcılara sunulacak yeni seçeneklere yer verilmişti. Tweetteki ekran görüntüsünde kullanıcılara sunulacak toplamda üç farklı seçenek bulunuyordu. Ekran görüntüsünde yer alan seçeneklere göre Facebook'a gelecek yeni haber akışı seçenekleri sırası ile en yeni gönderiler, en alakalı gönderiler ve önceden görülenlerdi.

Facebook, özelliği bazı Android kullanıcılarının kullanımına sunarak Jane Manchun Wong tarafından şubat ayında paylaşılan tweetteki ekran görüntülerini resmen doğrulamış oldu. XDA Developers'taki Some_Random_Username isimli bir kullanıcı, Facebook'un Android uygulamasının 292.0.0.60.123 sürümünde tweette yer alan üç farklı seçeneğin yer aldığını bildirdi.