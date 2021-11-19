Facebook Haber Kaynağı'nda Kullanıcılara Daha Fazla Kontrol Sunacak

Facebook, Haber Kaynağı içerikleri ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Şirket, Haber Kaynağı'ında kullanıcılara daha fazla kontrol sunmak için bir adım attı. Şu anda sınırlı kullanıcılar ile test edilen yeniliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Facebook Haber Kaynağı'nda Önemli Bir Değişiklik Yapacak

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Facebook, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıların Haber Kaynağı içerikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına olanak sağlayacak bir yeniliği test ettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yayımlanan blog yazısına göre test süreci yalnızca küçük bir kullanıcı grubu ile gerçekleştiriliyor. Facebook tarafından yapılan test kapsamında kullanıcılar, Haber Kaynağı üzerinden arkadaşlarının, ailelerinin, sayfaların ve grupların paylaştığı içerik miktarını azaltabilecek ya da arttırabilecek.

Popüler sosyal medya hizmeti, Haber Kaynağı'nın içerik sunma şeklini son birkaç yıl içerisinde defalarca değiştirdi. Görünüşe göre şirket, hangi içeriğe neden öncelik verilmesi gerektiği konusunda yeni bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Platform, 2015 yılında kullanıcıların Haber Kaynağı'nda markaların ve yayıncıların içerikleri yerine arkadaşlarının paylaştıkları içerikleri tercih edebilecekleri seçenekler sunmuştu. Şirket, yalnızca bir yıl sonra bir kez daha değişiklik yapmıştı. Bunun sonucunda algoritma, arkadaşların ve ailelerin paylaştıkları içerikleri ön plana çıkarmaya başlamıştı.

Şirket, 2018 yılında Haber Kaynağı'ndaki etkleşimi arttırmak için bir değişiklik daha yapmıştı. Facebook, 2020 yılında bu konuda bir kez daha değişiklik gerçekleştirmişti. Bu kapsamda güvenilir ve kaliteli haber içeriklerini ön plana çıkarmıştı. Bazı nedenlerden dolayı 2020 yılının aralık ayında bu yenilikten vazgeçilmişti.

Sosyal medya devi, bir kez daha değişiklik yapmak için kollarını sıvadı. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet, kullanıcılara Haber Kaynağı'ndaki içerikler konusunda daha fazla kontrol sunacak. Böylelikle kullanıcı deneyiminin önemli ölçüde iyileşmesi sağlanacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'un Haber Kaynağı'nda yer alan içerik türleri üzerinde yapacağı yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.