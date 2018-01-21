Facebook, Haber Kaynaklarının Güvenilirliğini Kullanıcılarına Soracak

Facebook, geçtiğimiz günlerde haber kaynaklarını geliştirmek ve daha güvenilir hale getirmek amacıyla bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılacağını açıklamıştı. Şirket şu sıralar, kullanıcıların görecekleri haber türlerini seçmelerini ve haberleri güvenilir kaynaklardan almalarını sağlayacak birtakım değişiklikleri duyurdu.

Sistem, kullanıcılara hangi haber kaynaklarını güvenilir bulduklarını ve ne tür haberlerin ilgilerini çektiğini soracak. Konuyla ilgili konuşan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, haber kaynaklarıyla ilgili bu çalışmayı Facebook’un kimseye danışmadan yapabileceğini veya konuyla ilgili dışarıdan uzmanlara danışarak yapabileceğini fakat en güvenilir ve objektif yöntemin kullanıcıların fikirlerini almak olacağını düşündüklerini belirtti.

Zuckerberg, günümüzde yanlış bilgi ve sansasyonalliğin çok fazla olduğunu ve doğru şekilde ele alınmadığı takdirde bu yanlış bilgilerin daha da fazla büyüyerek Facebook gibi sosyal medya platformlarında hızla yayıldığını söyledi. Peki, Facebook tüm bunları nasıl sağlayacak?

Facebook, kullanıcılara güvenilir bulduğu kaynakları soracak, hangi türdeki haberlerin bilgilendirici olduğunu ve kullanıcıların ilgisini çektiğini öğrenecek. Şirket, kullanıcılarına haber kaynağı bölümünde hangi haber kaynaklarını ve kategorilerini görmek istediklerini de soracak. Konuyla ilgili olarak Zuckerberg, kullanıcı topluluğunun güvenilir olarak seçtiği yayınlardan alınacak olan haberlerin, haber kaynağında gösterimini çok yakında test etmeye başlayacaklarını ifade etti.

Güvenilir Kaynaklar Ön Planda Olacak

Bu yenilik ile Facebook'ta gördüğünüz haber miktarı değişmeyecek. Kullanıcılar tarafından güvenilir olarak seçilen kaynaklar, haber kaynağı içerisinde daha çok görünecek. Kullanıcılar tarafından güvenilir bulunmayanlar ise haber kaynağı içerisinde daha az görünecek. Bunun yanı sıra Facebook, uygulaması içinde bulunan “Bugün” bölümünde de yerel haberleri ve yaklaşan etkinlikleri göstermeyi planlıyor.

Zuckerberg, haber akışındaki bu değişikliklerle kullanıcıların daha doğru ve daha kaliteli haberlere ulaşabilmelerini ve insanların Facebook'taki vakitlerini daha iyi geçirmelerini hedeflediklerini belirtiyor. Ayrıca, insanların yaşadıkları yerlerle ilgili daha fazla yerel haber görmelerini sağlayacak yolları da araştırmaya devam ettiklerini söylüyor.