Facebook Haber Sekmesini Test Etmeye Başladı! İşte İlk Görüntü

Facebook'un çok yakında tüm kullanıcılara açacağı haberler sekmesi hakkında ilk ekran görüntüsü geldi. Facebook haberler sekmesini test etmeye başladı. Gelin hep beraber Facebook'un haberler sekmesinin detaylarına bakalım.

Facebook'a gelecek olan haberler sekmesi sayesinde Facebook kullanıcıları kolayca son dakika haberlere ulaşabilecek. Facebook'un haberler sekmesinden sorumlu başkan yardımcısı Mona Sarantakos yaptığı açıklamada insanlara geniş bir yelpazede haberleri göstereceklerini söyledi.

Facebook'un haberler sekmesinde Instagram'dan alışmış olduğumuz hikayeler bölümü bulunacak. Hikayeler bölümü üzerinden haberler takip edilebilecek. Facebook aynı zamanda sizin ilgi alanınıza göre haberler de karşınıza çıkaracak. Facebook haberler bölümünde iş, eğlence, sağlık, bilim ve teknoloji, spor olmak üzere toplamda 5 farklı kategori bulunacak. Bu kategorileri ayarlar bölümünden kapatıp açabileceksiniz.

Makine dili sayesinde okumak isteyebileceğiniz haberler karşınıza çıkacak. Şu anda haberler bölümünde hangi haber sitelerinin yer alacağı resmi olarak açıklanmadı. Hemen aşağıdan haberler sekmesinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Haberler sekmesinin ne zaman yayına alınacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak tahminlerimize göre haberler sekmesi bu yıl bitmeden yayında olacak.