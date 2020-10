Facebook Hacker Plus Sistemini Tanıttı

Facebook Hacker Plus isimli sistemi sosyal medya kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ve en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, sosyal medya uygulamasında yer alan güvenlik açıklarının daha fazla kullanıcı tarafından tespit edilmesi için teşvik edici yeni bir sistemin tanıtımını yaptı. İşte internet kullanıcılarını sosyal medya uygulamasında yer alan güvenlik açıklarını bildirmeye teşvik edecek yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Facebook, Twitter, Instagram ve daha birçok sosyal medya platformunda zaman zaman kritik güvenlik açıkları meydana gelebiliyor. Sosyal medya platformunun güvenlik ve test ekibi her ne kadar sosyal medya uygulamasındaki güvenlik açıklarını düzenli olarak tarasa da çoğu zaman gözden kaçan hatalar olabiliyor. Sosyal medya platformlarının yönetiminde yer alan kişiler ise bu gibi olayların yaşanma olasılığının çok yüksek olduğunun bilincinde olarak sosyal medya kullanıcılarından tepsit ettikleri güvenlik açıklarını bildirmelerini istiyor.

Facebook tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi sosyal medya kullanıcılarından tespit ettikleri kritik güvenlik açıklarını bildirmelerini istiyordu ancak internet kullanıcıları, Facebook adlı sosyal medya platformunda yer alan güvenlik açıklarını bulmak için yeterince istekli değildi. İnsanların yeterli motivasyona sahip olmadığının farkında olan Facebook, kullanıcıları ödüllendirecek yeni bir sistem geliştirdi.

Facebook Hacker Plus ile ilgili paylaşılan detaylara göre sosyal medya kullanıcılarının sadakatini kazanmak ve onları güvenlik açığı tespit etmeye teşvik etmek için geliştirilen yeni sistem rütbe sistemine dayanıyor. Facebook'un yeni sisteminde Diamond (Elmas), Platinium (Platin), Gold (Altın), Silver (Gümüş) ve Bronze (Bronz) olmak üzere toplamda beş farklı rütbe bulunuyor. Her rütbenin verilen ödüle ek olarak alacağı bonusları ve bonuslara ek olarak elde edilebilecek bazı avantajları bulunuyor.

Facebook Hacker Plus sistemi ile birlikte sosyal medya platformundaki herhangi bir güvenlik açığını tespit eden kişiler, şirketin kendisine verdiği ödülün yanı sıra rütbesine göre bonus alma imkanına sahip oluyor. Örneğin, güvenlik açığı tespit eden bir bronz üye ise alacağı ödülün yanında %5 bonus alacak. Güvenlik açığını tespit eden kişi bir gümüş üye ise %7,5 bonus alacak. Elmas ve Platin üyeler ayrıca Facebook tarafından düzenlenen etkinliklere katılma imkanına da sahip olacak.

Today, @fbsecurity is announcing several updates to our bug bounty program as it approaches its 10th anniversary in 2021, including:

- FBDL, a universal language for bug reporting

- Hacker Plus, an industry-first loyalty program for security researchers



🧵👇



(tip @Techmeme) pic.twitter.com/ObEkgcq5mz