Facebook, Hacklenen iPhone Olayında Suçu Apple'a Attı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait hacklenmiş iPhone X, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde yer alıyordu. Telefonun WhatsApp üzerinden hacklendiği dile getirilirken, bugün Facebook'tan konu hakkında açıklama geldi. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, hack olayının uygulama ile alakalı olmadığını iddia etti.

Facebook Küresel İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Nick Clegg, BBC ile yaptığı röportajda problemin WhatsApp'tan kaynaklanmadığını söyledi. Röportajda hack işleminin Apple sebebiyle yaşandığını ve iPhone'larda problemler olduğu dile getirildi.

Bezos'un telefonu, WhatsApp üzerinden aldığı 4.44MB büyüklüğündeki dosya sonrasında ele geçirilmişti. İçerisinde zararlı yazılımlar barındıran dosyayı indiren Bezos'un telefonuna bu yolla sızıldığı, daha önce yapılan güvenlik taramaları sonrasında ortaya çıkmıştı.

WhatsApp'ta kırılamaz şifreleme sistemi

WhatsApp uygulamasını savunan Facebook yöneticisi, halihazırda kullandıkları uçtan uca şifreleme yönteminin kırılamaz olduğunu aktardı. Clegg, "WhatsApp'ın uçta uca şifreleme yöntemi henüz kırılabilmiş değil; hele gönderilen bir videoyla kırılmasının neredeyse imkanı yok" ifadelerini kullandı.

WhatsApp'tan bir video gönderildiğinde, gönderim sırasında başka bir işlem yapılamaz ya da gönderme işleminin içerisine başka bir şey katılamaz diyen Clegg, kendinden emin cümleler kurdu. Video gönderiminin uçtan uca şifrelendiğini söyleyen yönetici, her iki kullanıcı arasında özel şifreler oluşturulur ve bu şifreler her telefona özeldir dedi. Yönetici, telefondaki özel şifreleme sistemlerinin çözülmesi sonrasında ancak müdahale olabileceğini ama bu yöntemin de neredeyse imkansız olduğunu sözlerine ekledi.

Her ne kadar Nick Clegg ısrarla uçtan uca şifreleme sisteminin kıralamayacağını söylese de geçtiğimiz yıl İsrail'de tam tersi bir dava açılmıştı. Bir güvenlik şirketi, uygulamanın şifrelerinin kırıldığını iddia ederek, çeşitli davalar açmıştı.