Facebook, Mesajlaşma Uygulamalarını Haksız Rekabet Oluşturduğu İçin Ayırabilir

Sosyal medya devi, kısa bir süre önce Instagram Direct ve Facebook Messenger mesajlaşma uygulamalarını birleştirerek büyük bir adım atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komsiyonu tarafından şirkete antitröst davası açmaya hazırlandığı söyleniyor. Görünüşe bakılırsa sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Facebook, iki anlık mesajlaşma uygulamasını haksız rekabet oluşturduğundan ötürü tekrardan birbirinden ayırmak zorunda kalabilir.

Facebook'un Haksız Rekabet Oluşturduğu İddia Ediliyor

Sosyal medyanın zirvesinde yer alan Facebook, uzun bir süreden beri önceden satın almış olduğu hizmetlerin kullanıcılarını bir arada toplamanın yöntemlerini arıyor ve hizmetleri birleştirmek için her olasılığı değerlendiriyordu. Şirketin son hamlesi ise sosyal medya platformunun mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger ile Instagram'ın mesajlaşma eklentisi Instagram Direct'i birleştirmek oldu.

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satın alırken Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'ndan hiçbir itiraz almadı ama ilerleyen yıllarda herhangi bir haksız rekabet oluşturma gibi olumsuzluklarda onay sürecinden geçebileceği ifade edildi. Şirket, her iki projenin de bir çatı altında toplanırken çok büyük miktarda para harcamak zorunda kaldı. Facebook, söylentilere göre hizmetleri ayırmanın şirketin milyarlarca harcama yapmak zorunda bırakabileceğini ve bunun yanı sıra kullanıcı deneyimine zarar verebileceğini ve güvenliği azaltabileceğini iddia etti.

Facebook, söylentiler hakkında yorum yapmadı ancak geçmişte Federal Ticaret Komisyonu tarafından belirtilen onay sürecinden şirketin ilerleyen günlerde büyük oranda etkilenmesi bekleniyor. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan davada ileri sürülecek iddialar hakkında da bazı yorumlar bulunuyor.

FTC tarafından şirkete açılan antitröst davasında büyük bir olasılıkla Facebook'un iki sosyal medya şirketini satın almasının arkasında rekabette öne geçmek ve mevcut sosyal medya platformlarının büyüme hızını kesmek gibi nedenlerin öne sürülmesi bekleniyor. Facebook, geçtiğimiz yıllarda da Snapchat'in rekabette öne geçmesini engellemek için ona satın alma teklifi ile gitmişti ancak şirketin teklifi geri çevirilmişti.