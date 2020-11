Facebook Hareketli Fotoğraflar Üzerinde Çalışıyor

Sosyal medya analistlerinden Matt Navarra tarafından aktarılan bilgilere göre Facebook hareketli fotoğraflar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni özellikle beraber sosyal medya uygulamasındaki kullanıcıların gözüne hitap eden reklamlar oluşturmasına yardımcı olması bekleniyor.

İnsanlar büyük bir çoğunlukla hareketli nesneleri hareketsiz nesnelere göre çok daha basit bir şekilde algılar. Sosyal medya platformlarına reklam veren kişilerin sık sık animasyon veya videolar kullanmasının altında yatan neden aslında insanların hareketli nesneleri hareketsiz nesnelere nazaran daha çok dikkat çekmesinden ibarettir. Sosyal medya devi ise sosyal medya analistinin paylaştığı bilgilere göre bunu göz önünde bulundurarak reklamverenlere büyük bir kolaylık bir özellik geliştiriyor.

Şirket, sosyal medya kullanıcılarına sabit, değişmeyen görüntüler sunmaktansa görüntülere çeşitli görsel efektler ekleyerek sunmanın daha eğlenceli olabileceğini düşünüyor ve bu nedenle reklam kampanyalarına görsel efektler eklemeyi kolaylaştıran yeni seçenekler sunmaya çalışıyor. Bu görsel efektlerin görüntünün doğallığına herhangi bir olumsuz etkide bulunması söz konusu olmayacak., görüntünün türü olduğu gibi kalacak ama görüntüye görüntüye eklenen görsel efektler onu animasyon veya video gibi göstererek hareketli bir görüntü olmasını sağlayacak.

Matt Navarra, sosyal medya kullanıcılarına görüntülere hareketlilik katma seçeneklerinin hareketsiz görüntüler üzerinde nasıl çalışacağını ve hareketsiz görüntülerin bu yeni seçeneklerle nasıl daha gösterişli hale geleceğini de gösterdi. Navarra’nın paylaştığı görüntülere göre yeni seçeneklerin tümü, fotoğrafların daha dikkat çekici hale gelmesini sağlayacak. Bu seçenekleri kullanan reklamverenler ise kullanıcılara daha iyi bir şekilde hitap etme imkanına sahip olacak.

Here’s how Facebook’s new ‘motion effects’ feature for photo posts works... pic.twitter.com/FHqpOBbhsO