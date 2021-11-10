Facebook Hassas Konularda Reklam Hedeflemelerini Kısıtlıyor

Facebook hassas konularda reklam hedeflemeleri konusunda değişikliğe gidiyor. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta tarafından yapılan açıklama ile hedeflemeler konusunda yeni detaylar verildi. Yapılan açıklamaya göre artık etnik köken, siyaset ve din gibi konularda reklam hedeflemeleri yapılamayacak. Böylece Meta, potansiyel olarak zararlı reklamları kökünden çözmek istiyor.

New York Times, Meta'nın 19 Ocak 2022'den itibaren Facebook, Instagram ve diğer hizmetlerdeki binlerce hassas konu için ayrıntılı reklam hedefleme seçeneklerini kaldıracağını bildiriyor. Değişiklikle birlikte şirket, etnik köken, sağlık, din, cinsel yönelim ve siyasi inançlarla ilgili içerikle etkileşimlere dayalı reklamları yasaklayacak.

Reklam hedefleme konusunda yapılacak bu sert değişiklikten sonra reklam gelirlerinin olumsuz etkilenmesi bekleniliyor. Buna rağmen Meta Başkan Yardımcısı Graham Mudd, yasaklanan seçeneklerin yetersiz temsil edilen grupların olumsuz etkilenmelerinin önüne geçeceğini aktardı.

Sosyal medya devi daha önce reklam platformunu, iş bağlantılarına zarar vermeden herkese hizmet verecek şekilde geliştirebileceğine inanıyordu.

Facebook Hassas Konularda Reklam Hedeflemelerini Kaldırıyor

Şirket ayrıca gördüğünüz reklamlar üzerinde size daha fazla kontrol vermek istiyor. 2022'nin başlarında kumar, kilo verme ve diğer hassas konularla bağlantılı daha az reklam görme seçeneğiniz olacak. Alkol, ebeveynlik, evcil hayvan ve politika reklamlarının sıklığını ise halihazırda sınırlayabiliyorsunuz.

Meta'nın son girişimi ise herkesle paylaşılan yeni şeffaflık raporu ile aynı gün geldi. Hatırlayacağınız üzere daha önce Frances Haugen tarafından ortaya atılan şirketin kullanıcıların güvenliklerinden çok gelire odaklandığı suçlamalarına karşı Meta, daha şeffaf bir yönetim sergileyeceğini ilan etmişti.

2020 yılında yürütülen bir denetim, Meta'nın reklamlar da dahil olmak üzere ayrımcılıkla mücadele çabalarında yetersiz kaldığı sonucunu ortaya çıkarmıştı. Firma, 2017 ve 2018'de (otomatik oluşturulan Yahudi karşıtı kategoriler dahil) binlerce hassas reklam konusuna yönelik hedeflemeyi kaldırmak zorunda kalmıştı. Facebook'un Meta olarak adlandırılmasından sonra ise reklam hedeflemeleri konusunda daha ileri adımlar atılmaya başlandı.

Meta, konum tabanlı reklamlar, özel kitleler ve izin tabanlı müşteri listeleri dahil olmak üzere birçok redklam heeflemesine sahip olmaya devam edecek. Ancak bu, bazı pazarlamacıları stratejilerini yeniden düşünmeye kolayca itebilir; ancak gördüğünüz reklamların alaka düzeyine de zarar verebilir.

Peki, ya siz Meta tarafından hazırlanan yeni reklam politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.