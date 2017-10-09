Facebook Hassas Reklamları Artık El ile Kontrol Edecek

Dünyanın en yaygın olarak kullanılan sosyal medya servisi olan Facebook, yıllar önce yapması gereken bir düzenlemeyi yeni uygulamaya geçiriyor. Facebook reklamları artık hassas içerik açısından el ile teker teker taranacak.

Facebook şu ana kadar reklam denetlemesi konusunda otomasyon yönteminden faydalanıyordu. Yani reklam talepleri özel olarak geliştirilmiş yapay zekaya sahip botlar tarafından denetleniyor ve süreci geçen talepler Facebook üzerinde reklam olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat bu sistem hiç de mükemmel değildi ve geçmişte bu sistemin açıklarını keşfeden reklam verenler içerisinde nefret söylemi içeren reklamları sosyal medya platformuna taşımışlardı. Belli bir ırk, din veya siyasi görüş temelli bu nefret söylemi içeren reklamlar doğal olarak Facebook'un itibarını zedelemiş, Facebook'un sertçe eleştirilmesine sebep vermişti.

Facebook, reklam verenlerle paylaştığı yeni bilgilerde din, siyaset, etnik köken ve sosyal olaylar gibi hassas konulara değinen reklam taleplerinin artık insanlar tarafından denetleneceğini açıklıyor. Bu sayede reklam verenlerin, otomasyon sürecini aldatarak nefret söylemlerini reklamlar yoluyla yaymalarının önüne geçilebilecek.

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere, günümüzde yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri her ne kadar gelişmeye devam etseler de halen kusursuz yapıda değiller. Zaten bu sistemler kusursuz olsalardı iş gücü olarak insanların yerini bilgisayarlar almış olurdu. Facebook, bu süreçte biraz aceleci davranarak insanların yerine bilgisayarları tercih etmenin zararını gördüğünün işaretlerini veriyor. Bu durum, bütün teknoloji firmaları için ders niteliğinde bir gelişme olarak nitelendirilebilir.