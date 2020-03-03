Facebook Herkesin 3D Foto Paylaşmasını Sağlayacak

Sosyal medya devi Facebook, 3D fotoğraf özelliğini herkese açmak için harekete geçti. 2018 yılında duyurulan 3D fotoğraflar ile kullanıcılar, farklı bir deneyimi sayfalarına taşıyabiliyorlardı. Buna rağmen sadece portre modu olan telefonlarda çalışan 3D özelliği, yakın zaman sonra bütün telefonlarda çalışabileceği duyuruldu.

İlk olarak 2018'de başlatılan özellik, kaynak görüntünün bir tür portre modu kullanılarak çekilmesi koşuluyla, insanların fotoğraflarına "hareketli" bir 3d arka plan görünümü vermesine izin veriyordu. Şu an ise arka plan ayarlama sürecini Facebook kendi sistemi ile gerçekleştiriyordu.

Derinlik algısı yaratabildiklerinden Facebook, 3D fotoğraflar ortaya çıkarabilmek adına arkasında iki kamerası bulunan telefonları zorunlu kılıyordu. Yaklaşık iki yıldır bu şekilde işleyen 3D fotoğraf özelliği üzerine çalışmalarını sürdüren şirket, bugün konuyla ilgili blog yazısı yayınlayarak, yeni yapay zeka sistemini tanıttı.

Geliştirilen yeni yapay zeka sistemi sayesinde kameralara gerek kalmadan fotoğrafların 3D hale getirebileceğini belirten sosyal medya devi, bu sayede eski 2D fotoğraflarınızı da üç boyutlu yapabileceğinizi vurguladı.

Sahip olduğunuz her fotoğraf, ne kadar eski olursa olsun, Facebook'un yeni geliştirdiği 3D fotoğraf geliştirmesi ile uyumlu hale gelebiliyor. Facebook blog yazısında, "Bu sistem, ister standart tek kameralı bir Android veya iOS cihazında yeni çekilmiş bir fotoğraf olsun isterse son zamanlarda bir telefona veya dizüstü bilgisayara yüklenen onlarca yıllık bir fotoğraf olsun, herhangi bir görüntünün üç boyutlu hale gelmesini sağlıyor." diye duyurdu.