Sayısız Facebook Hesabına Yanlışlıkla Kısıtlama Getirildi!

Kullanım oranı dolayısıyla dünyanın en büyük sosyal medya sitesi olmaya devam eden Facebook, platformunu kullanan çok sayıda kullanıcısının paylaşımda bulunmasını yanlışlıkla engelledi. Engellenen sayısız Facebook hesabına ek olarak önemli miktarda işletme sayfasına da çeşitli kısıtlamalar getirildi.

Çok Sayıda Facebook Hesabı Mağdur Oldu

Milyarlarca kullanıcının her gün düzenli olarak ziyaret ettiği sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook, içerik politikalarına aykırı gelen hiçbir paylaşımda bulunmasalar dahi kullanıcılarına belirli bir süreliğine paylaşımda bulunamama gibi çeşitli kısıtlamalar getirdi. Sosyal medya platformunda belli bir süreyle sınırlı olarak gönderi paylaşamama gibi kısıtlamalar aldığını öğrenen kullanıcılar, konu ile ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Dünya çapında faaliyet gösteren sosyal medya devi zaman zaman beklenmedik sorunlarla karşılaşabiliyor. Facebook'un beklenmedik sorunlarının son örneği ise kullanıcılarının hesabına kısıtlama getirmesi oldu. Platformun kullanıcısı olan birçok insan, son zamanlarda hesaplarındaki bazı gönderilerin Facebook'un içerik politikasını ihlal ettiğine ve 24 saat boyunca herhangi bir şey yayımlamalarının engellendiğine dair bildirimler almaya başladı.

Bu sorundan hem sıradan kullanıcılar hem de işletme hesapları etkilendi. Örneğin hesabı bu nedenden etkilenen kullanıcılarından biri olan Lollie Colvin Houchins, beş yıl önce hesabı üzerinden yayımladığı bir gönderi Facebook'un yetişkinlere yönelik bir gönderi olarak algılanması ile 24 saatliğine gönderi paylaşamama engeli ile karşılaştı.

Houchins'e gönderilen bildirimde gerekçe olarak gönderide yer alan fotoğraf gösterildi. Gönderideki fotoğrafsa ördek şeklindeki kurabiyelerin fotoğrafıydı. Houchins'in yaşadığı sorunun bir benzerini de Irfan Ahmad isminde bir sosyal medya kullanıcısı yaşadı. Ahmad, platformun içerik politikasına aykırı gönderi paylaşmamasına rağmen 24 saatle sınırlı bir engelle karşı karşıya kaldı. Bu kullanıcının karşılaştığı engel, onun Facebook'la bağlantılı olan (örneğin Instagram) hiçbir şeyi yönetememesine de neden oldu.

Sosyal medya platformunu kullanan kişilerin, platformun politikalarını ihlal etmemesine rağmen etmiş gibi görünmesi muhtemelen şirketin üzerinde çalıştığı otomatik içerik denetleme sisteminden kaynaklanıyor. Şirketin yapay zekanın yardımını alarak geliştirmiş olduğu otomatik içerik denetleme sistemi şu anda test edilmeye devam ediyor ve bu süre içerisinde Ahmad, Houchins ve çok daha fazlasının yaşadığı soruna benzer sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Facebook, mağdur olan kullanıcılara yaptığı açıklamada aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.