Facebook Hesabını Kapatanlar Kullanamayacak!

Facebook Messenger ayrı bir uygulama olarak indirilebiliyor, Facebook olmadan da kullanılabiliyordu. Sosyal medya devinin aldığı yeni kararla bu değişiyor. Artık Facebook hesabınız yoksa Messenger’ı da kullanamayacaksınız.

Facebook hesabınız olmasa bile Messenger’a kaydolup Facebook arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyordunuz. Messenger ve Messenger Lite uygulamalarında hesap yerine telefon numaranızı kullanmayı seçebiliyordunuz. Sosyal medyanın lideri bu özelliği sessiz sedasız kaldırdı. Ancak şöyle bir detay var. Messenger’a yeni kaydolanlara arkadaşlarıyla sohbet edebilmeleri ve bağlantıda kalabilmeleri için Facebook hesabı kullanmaları gerektiğini söyleyen bir uyarı gösterilecek. Haihazırda Messenger’ı Facebook hesabınız olmadan kullanıyorsanız birşey yapmanız gerekmiyor. Facebook, Messenger kullanan kişilerin büyük çoğunluğunun zaten Facebook aracılığıyla giriş yaptıklarını gördüklerini ve süreci basitleştirmek istediklerini söylüyor.

Facebook hesabı olmayan bazı Messenger kullanıcıları geçişin sorunsuz gerçekleşmediğini bildiriyor. Hesaplarının kısıtlandığını belirten bir hata mesajıyla karşılaştıklarını söylüyor. Umarız, Facebook’un diğer uygulamalarında bu zorunlulukla karşılaşmayız. Facebook kadar sık kullanılan hatta daha aktif kullanılan WhatsApp ve Instagram’ı kullanmak için Facebook hesabı zorunlu tutulursa sosyal medya devi eleştiri yağmuruna tutulacaktır.