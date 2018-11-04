Facebook Hesabınız Başkasına Satılmış Olabilir

Kullanıcıların yine canını sıkan bir veri ihlaliyle karşı karşıya kalan Facebook, geçtiğimiz eylül ayında 81 bin hesabın çalındığını dile getirdi. Eylül ayında başlayan ve bir kullanıcının ortaya çıkarmasıyla fark edilen güvenlik ihlali pek çok Facebook hesabını çalınmasına neden oldu. Tarayıcıya zararlı bir eklentiyi indirmeyle birlikte sızıntıya engel olamayan Facebook, bu eklenti aracılığıyla hesapların şifreleme sistemininin devre dışı kaldığını belirtti.

Elimizde 120 Milyon Facebook Hesabı Var

Facebook yöneticisi Guy Rosen tarafından yapılan açıklamaya göre 81 bin hesabın güvenliği zedelenmiş durumda. Bu veri ihlalinin önüne geçebilmek için çalınan bilgilerin yayınlandığı platformlardan kaldırılmasında gerekli adımları attıklarını dile getiren Rosen, hesapların her birinin ortalama 10 cent'e satıldığını söyledi. Hesapları çalan hacker grubu ise ellerinde 120 milyona yakın profilin olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca çalınan hesapların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna kökenli olduğu belirtildi. ABD, Büyük Britanya ve diğer ülkelerden hesapların da veri ihlaline uğradığı bu güvenlik açığı yüzünden şirketin büyük zararlara uğradığını söylemek mümkün. Özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra ipin ucunu getiremeyen Facebook'un neler yapacağını zamanla göreceğiz.