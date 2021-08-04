Facebook Hesap Kilidini Açmak İçin 300 Dolara Oculus VR Aldılar

Facebook hesap kilidi için Oculus VR'dan yardım istediler. Hesabı hacklenen veya saldırıya uğrayan Facebook kullanıcıları, hesaplarını geri açmak için şirketle iletişime geçmek zorundaydı. Kendilerine dönüş yapmayan Facebook'a karşı Oculus VR satın alıp hesaplarını açtırmayı başardılar.

NPR raporuna göre, saldırıya uğramış hesaplarına geri dönmek için mücadele eden Facebook kullanıcıları, şirketin 300 dolarlık Oculus Quest 2 isimli VR kulaklığını satın alıyor ve profillerini yeniden etkinleştirebilmeleri için açılmadan iade ediyor.

Facebook hesap kilidi için Oculus VR'dan yardım istediler

Kullanıcılar NPR'ye, saldırıya uğradıktan sonra Facebook ile iletişim kurmakta zorlandıklarını ve bu nedenle hesaplarının kilidini açamadıklarını söyledi. Reddit'te bununla ilgili bir ipucu gördükten sonra, Facebook'a ait bir sanal gerçeklik şirketi olan Oculus'tan 300 dolarlık kulaklık satın aldılar.

Bilmeyenler için kullanıcıların Oculus VR kulaklığını kullanabilmeleri için aktif bir Facebook hesabına ihtiyaçları var. NPR, Facebook kullanıcıları Oculus müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinde, şirketin Facebook hesaplarını geri açtığını bildirdi. Hesabı açılan kullanıcılar daha sonra hiç kullanılmamış olan Oculus VR kulaklıkları iade etti.

Brandon Sherman NPR'ye verdiği demeçte, "Sonunda sinirlendim ve 300 dolarlık bir Oculus Quest 2 satın aldım. Herhangi bir müşteri hizmeti almanın tek yolu, Facebook'a gerçekten bir şey satın aldığınızı kanıtlamanızdır." dedi. Kanada'da yaşayan başka bir Facebook kullanıcısı, aynı taktikle Facebook hesabını açtığını söyledi.

Facebook kullanıcısı Jessie Marsala, Facebook'u saldırıya uğramış hesabı hakkında uyaracak bir e-posta veya telefon numarası olmadığını söyledi. Daha sonra hesabını Facebook'un web sitesi aracılığıyla bildirdi. Marsala açıklamasında, "Bu formları sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde birkaç kez gönderdim. Kimse bana bir kere bile geri dönmedi" ifadelerini kullandı.

Facebook'tan bir şirket sözcüsü ise yaptığı açıklamada, Facebook müşteri destek merkezinin sorunlu kullanıcılara yardımcı olmak için günde 24 saat açık olduğunu söyledi. "Bu alanda gelişmeye devam etmemiz gerektiğini ve geleceğe daha fazla yatırım yapmayı planlamamız gerektiğini de biliyoruz" şeklinde konuştu.

Peki ya siz Facebook'un hesabı hacklenen kullanıcılarına yardım etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce kullanıcılar 300 dolarlık Oculus VR alıp iade etmekte haklı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.