Facebook Hikayeler, Günlük 500 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, her gün 500 milyondan fazla insanın Facebook Stories kullandığını açıkladı.

Facebook, Snapchat’in alametifarikası olan Hikayeler özelliğini ilk olarak Instagram’da başlatmıştı. Daha sonra ana uygulaması ve Messenger’da da kullanıcılara sunulan özellik, son olarak da WhatsApp’a gelmişti.

2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç raporunu açıklayan ABD’li sosyal medya devi, Facebook Hikayeler’in günlük 500 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana 200 milyon kullanıcı daha kazanan özellik, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Facebook Hikayeler’in geldiği nokta, özelliğin her yaştan kullanıcılar arasında kullanılmaya başladığını kanıtlar türden.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin gizlilik ve güvenlik konularında aldığı cezalar nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu'na 3 milyar dolar ödeme yapacağını söyledi. ABD’li şirket, rekor düzeydeki gizlilik cezalarına rağmen büyümeye ve para kazanmaya devam ediyor.

Facebook Baş İşletme Görevlisi (COO) Sheryl Sandberg ise 3 milyon reklamverenin Facebook'un genel uygulama ekosistemindeki Stories formatını kullandığını söyledi.

Bu reklamların ne kadar kazançlı olduğu veya ne kadarının Instagram’a yerleştirilip yerleştirilmediğine dair finansal bir döküm olmasa da, Facebook’un konseptini alıp mobil portföyünün tamamına uygulanmak oldukça mantıklı bir eylem gibi görünüyor.