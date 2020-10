Facebook Hikayeler Özelliği İçin Yeni Süre Seçenekleri Sunacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook hikayeler özelliği için yeni süre seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Bir Twitter kullanıcısı sosyal medya devinin hikayeler özelliği için sunacağı yeni süre seçeneklerini ortaya çıkardı.

Hikayeler özelliği ilk olarak sosyal medya platformu Snapchat’te bulunuyordu. Facebook, Snapchat’i satın almak istemişti ancak Snapchat, Facebook’un bu teklifini geri çevirmişti. Facebook ise Snapchat’in bu kararının ardından hikayeler özelliğini ilk önce Instagram’a ve hemen ardından Facebook’a getirmişti. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar platformda daha aktif olmaya başlamıştı. Böylece Facebook hikayeler özelliği sayesinde büyük bir ivme kazanmıştı.

Kullanıcılar, Facebook’ta yer alan hikayeler özelliğini ilk günden itibaren oldukça beğendi ve kısa süre içerisinde sosyal medya platformunun en çok kullanılan özelliği haline geldi. Şirket, kullanım oranı oldukça yüksek olan hikayeler özelliği için yeni güncellemeler yayımlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Facebook, WhatsApp, Instagram gibi platformlarda yer alan hikayeler özelliği yalnızca 24 saat ile sınırlı. Yani kullanıcıların paylaştığı hikaye 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor. Facebook kullanıcılarının bir kısmı bu süreyi çok uzun bulurken, bazı kullanıcılar ise bu süreyi çok kısa buluyor. Şirket, bu sebepten ötürü hikayelerin ne kadar süre sonra silineceği ile ilgili yeni seçenekler üzerinde çalışıyor.

Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısı, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak Facebook şirketinin hikayeler özelliği için yeni süre seçenekleri sunmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görselere göre kullanıcılara Facebook hikayeler özelliği için 12 saat, 24 saat ve 3 gün olmak üzere üç seçenek sunulacak. Örneğin, bir kullanıcı hikaye paylaşırken 12 saat seçeneğini seçtiği takdirde hikaye 12 saat sonra otomatik olarak silinecek. Böylece hikayenin ne kadar süre sonra silineceğini kullanıcı belirleyecek.

Paluzzi tarafından tespit edilen yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. Sosyal medya devi Facebook’un üzerinde çalıştığı hikaye süre seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook tarafından sunulacak hikaye süre seçenekleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

#Facebook is working on an option to let your Stories last 12 hours 👀 pic.twitter.com/sxuigY0iAW