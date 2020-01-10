Facebook, Hindistan’da TikTok’a Rakip Olabilir

Sosyal medya devi Facebook, iddialı uygulaması Lasso’yu bu yıl Hindistan’da TikTok’a rakip olarak kullanıma sunabilir. Entrackr’a göre Facebook, kısa video uygulaması Lasso’yu bu yılın ortasına kadar hizmete sunmayı planlıyor.

Facebook, 2018 yılında Lasso’yu ABD’de ve geçtiğimiz yıl da Meksika’da kullanıma sunmuştu. Uygulama istatistik firması Sensor Tower’a göre, uygulama ABD’de neredeyse yarım milyon kez indirildi ve Meksika’da da 2.2 milyondan fazla indirmeye ulaştı.

Hiç şüphe yok ki Facebook, Hindistan’daki 627 milyon internet kullanıcısının ilgisini çekmek istiyor. Dünya genelinde toplamda 1.5 milyar kez indirilen TikTok’un, Hindistan’da yaklaşık 500 milyon indirmeye ulaşmış olması, uygulamanın Hindistan’daki muzzam başarısını kanıtlıyor. Sosyal medya devinin Lasso uygulamasının, Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Çinli TikTok’u geçebilmek için oldukça zorlu bir mücadeleye girişmesi gerekecek.

TikTok aslında Hindistan’da oldukça tartışmalı bir yılı geride bıraktı. Nisan ayında ülkedeki yetkililer, platformdaki ‘porno’ sorunu nedeniyle uygulamanın Play Store ve App Store’dan kaldırılması için Google ve Apple’dan talepte bulundu. Ancak daha sonra yasak kaldırıldı ve TikTok yeniden uygulama mağazalarına döndü. Hatta bir TikTok yıldızının, platform için bir video çekmek istediği sırada Delhi’de bir cinayete kurban gitmesiyle uygulama üzerindeki incelemeler daha da arttı. Tüm bu sorunlara rağmen platform birçok kullanıcı kazandı ve giderek daha popüler hale geldi.

Facebook’un yeni uygulaması Lasso’nun ise, kullanıcı tabanını bu ölçekte büyütmesi zor bir görev olacak gibi görünüyor.