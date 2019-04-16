Facebook Hissedarları Zuckerberg'ü Görevden Almak İstiyor

Sosyal medya dünyasının en büyük şirketi Facebook, ilginç bir iddiayla karşı karşıya kaldı. Bugün itibarıyla ortaya çıkan haberlerde, Facebook hissedarlarının şirketin kurucusu Mark Zuckerberg için farklı planları olduğu ve Zuckerberg’ü görevden almak istedikleri aktarıldı.

Hissedarlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları başvuruda, Zukerberg'in mevcut yetkilerini bağımsız bir CEO'ya devretmesini ve kendisine yönetimde çok fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisse yapısının değiştirilmesini istediler.

Facebook, son zamanlarda veri skandalları ve güvenlik açıkları ile gündeme geliyordu. Özellikle Cambridge Analytica sorunundan sonra itibarı oldukça sarsılan Facebook için yeni yollar araya hissedarlar, yaşanan 100 milyar dolar değer kaybını telafi etmek istediklerini dile getirdiler. Hissedarlar tarafından yapılan başvuruda kullanılan ifadeler ise şöyle oldu: “Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerini kötüye kullandığına dair haberlerin yayınlanmasında ardından, şirketin piyasa değeri Mart 2018’de 100 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Yine 100 milyar dolardan fazla bir kayıp Temmuz ayında şirketin çeyrek dönem sonuçları açıklanıp Facebook’un maliyetleri artarken gelir büyümesinin azaldığının ortaya çıkması ile gerçekleşti.”

Bu tip durumları ciddi yönetim zafiyeti olarak tanımlayan hissedarlar; sonuç olarak kullanıcıların Facebook’a güvenlerini kaybettiklerini de vurguladı: "Pew Research isimli araştırma şirketi genç Amerikalıların yüzde 44'ünün geçen yıl Facebook uygulamasını telefonlarından sildigini belirledi. Bu grubun yüzde 74'ü ise ya uygulamayı sildi ya Facebook’u kontrol etmeyi bıraktı ya da güvenlik ayarlarını değiştirdi."