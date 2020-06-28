Facebook Hisseleri Çakılıyor: Bunu Yapmayacaktın Mark Zuckerberg

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump ile ilgili şiddet içerikli paylaşımları kısıtlamaması nedeniyle Zuckerberg büyük tepki almıştı ve sonuç olarak Facebook hisseleri şu anda çakılıyor. Bazıları düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyor. Gelin neden böyle olduğuna kısaca göz atalım.

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden bir tanesi olarak bilinen Facebook, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluğu barındırıyor. Küresel çapta herhangi bir şiddet içerikli yönelim olduğunda Firmanın bu konuda önlem alması bekleniyor. Bu sefer şiddet içerikli paylaşım ABD Başkanı tarafından yapılınca Facebook hiçbir engel koyamadı.

Facebook hisseleri tepkiler nedeniyle düşüyor

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg tarafından Donald Trump ile ilgili alınan paylaşımlara müdahale etmeme kararı reklam verenleri kızdırdı. Kuruluşa reklam veren en önemli 8 firma bu reklamlarını geri çekti. Sonuç olarak yatırımcılar bu konuda biraz karamsar kaldı.

Facebook hisselerini hızlı bir şekilde borsada satışa sunan şirketler, hisselerin düşmesine neden oldu. Hisselerin %8,3 değer kaybettiği ve Zuckerberg'in servetinden 7,2 milyar dolar kaybettiği ve toplam servetinin 82,9 milyar dolara düştüğü gelen bilgiler arasında.

Hiç kimse bu kadar sert bir düşüşü beklemese bile, yine de tahmin edilebiliyordu. Fakat Zuckerberg bile büyük ihtimalle %8 gibi korkunç bir düşüşü önceden bilmekte zorlanmıştır. ABD başkanı ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor ama yine de çoğu kişi Zuckerberg ile ilgili olumlu düşünmüyor. Sizce Mark Zuckerberg neden Donald Trump paylaşımlarına müdahale etmiyor? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.