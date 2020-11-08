Facebook İçerik Kurallarını İhlal Eden Gruplara Geçit Vermeyecek

Facebook içerik kurallarının ihlal edildiği gruplara geçit vermeyeceğini ve bu süre içerisinde sosyal medya platformunun kurallarına aykırı gönderilerin paylaşıldığı gruplara birtakım yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Facebook İçerik Kurallarını İhlal Eden Gruplara Kısıtlama Getiriyor

Şirket, sosyal medya platformunda yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik yeni bir girişimde bulunuyor. Facebook içerik kurallarını ihlal eden çok sayıda gönderinin bulunduğu gruplara birtakım kısıtlamalar getireceğini belirtti.

İlk olarak The Washington Post tarafından bildirilen kısıtlama haberine göre sosyal medya devi topluluk standartlarının ihlal edildiği birden fazla gönderinin olduğu grubun gizlilik durumunun herkese açık veya kapalı olup olmadığına bakmadan kısıtlama uygulayacak ve gruplar tarafından herhangi bir itiraz kabul etmeyecek.

Paylaşılan bilgilere göre sosyal medya platformunda uygulanacak olan bu kısıtlama sonrasında kısıtlama uygulanan gruplardaki moderatörlerin cezanın başlangıcından itibaren 60 gün boyunca grupta paylaşılan tüm gönderileri manuel olarak onaylaması gerekecek.

Facebook temsilcisi Leonard Lam, The Verge’e yaptığı açıklamada, Facebook içerik kurallarını ihlal eden birden fazla gönderinin olduğu gruplara geçici olarak kısıtlama getirileceğini ifade etti. Leonard Lam, bu kararın insanları yanlış bilgilerden korumak için alınan bir önlem olduğunu söyledi.

Facebook tarafından kısıtlama uygulanan grupların yöneticileri, gruplarına uygulanan kısıtlama hakkında bilgilendirilecek ve bu kişilere gruplarına uygulanan kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağı ile ilgili bilgi verilecek. Kısıtlanan grupların moderatörleri, sosyal medya platformu tarafından kısıtlama uygulanır uygulanmaz takip altına alınacak. Bu süre içerisinde grubun yöneticilerinin grubun kısıtlama nedeni olan gönderilerle nasıl başa çıktığı takip edilecek. Facebook, kurallarını ihlal eden gönderilerin onaylanmaya devam ettiğini tespit ettiğinde bu grupları tamamen kapatacak.

Sosyal medya platformu, bu haftanın başında 300 binden fazla üyesi olan ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimiyle ilgili spekülasyonlar yaymakla suçlanan Stop the Steal grubunu kapatmıştı. Sosyal medya uygulaması Facebook, seçimle beraber yayılmaya devam eden yanlış bilgilerin önünü kesmek için birkaç adım daha attı. Bu yeni kısıtlama kararı da sosyal medya platformu tarafından atılan adımlardan biri.