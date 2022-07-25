Facebook İçerik Üreticileri Müzikli Video Paylaşarak Gelir Elde Edebilecek

Meta, pazartesi günü yayınlanan bir blog yazısında kar paylaşım sistemine güncelleme getireceğinin sinyallerini verdi. Gelen bilgilere göre içerik üreticiler, lisanslı müzikler içeren videolardan dahi para kazanabilecek.

Proje Music Revenue Sharing adıyla duyuruldu. Bugüne kadar Facebook'taki içerik üreticileri videolarında lisanslı müzikleri kullanabiliyordu. Fakat bu videolardan reklam geliri elde edemiyorlardı. Yeni gelecek sistemle bunun değişmesi bekleniyor.

Meta, Facebook ile TikTok'a Rakip Olmak İstiyor!

Yeni gelecek paylaşım güncellemesiyle birlikte kullanıcılar artık lisanslı müzikler içeren videolardan da reklam geliri kazanabilecek. Detayları ortaya çıkan Music Revenue Sharing, video reklam gelirinin %20'lik kısmının üreticiye, kalan kısmının da Meta ve müzik sahiplerine ayrılmasını içeriyor. Fakat Meta'nın yeni paylaşım özelliği hakkında bazı şartları var.

Buna göre Facebook'a yüklenen ve lisanslı müzik içeren videolar en az 60 saniye uzunlukta olmalı. Ayrıca Reels videosu olmamalı. İçerik üreticileri, Facebook'un belirlediği lisanslı müzik kataloğundan istediği bir müziği seçebilecek. Fakat Meta'nın belirlediği bir diğer kurala göre videonun ana odağı müziğin kendisi olmayacak. TikTok'un şimdiye kadar uyguladığı sisteme benzer bir şekilde çalışan Music Revenue Sharing, içerik üreticileri Facebook etrafında toplamayı amaçlıyor.

Program bugünden itibaren küresel ölçekte hizmete geçecek. Fakat şimdilik yalnızca Facebook yayıncıları için kullanılabilir durumda olacak. Şu an sadece ABD'deki yayın içi reklam gelirleri program kapsamına giriyor. Music Revenue Sharing'in önümüzdeki aylarda tüm uygulamayı ve kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.