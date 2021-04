Facebook için Kötü Haber: iOS 14.5 Çok Yakında Yayınlanacak!

Bir süredir çeşitli anlaşmazlıklarla gündeme gelen Apple ve Facebook arasındaki ipler hızlı bir şekilde gerilmeye devam ediyor. Apple, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Facebook ve benzeri şirketlerin iş planlarını dramatik bir şekilde değiştirebilecek olan iOS 14.5 güncellemesinin, birkaç gün içerisinde yayınlanacağını duyurdu. Peki ama bu ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli?

iOS 14.5 Facebook için Ne Anlama Geliyor?

Tahmin edebileceğiniz üzere başta Facebook olmak üzere pek çok şirket, mevcut politikalarını kullanıcı davranışlarına bağlı şekillendiriyor. Bu noktada özellikle reklamlardan bahsettiğimizi anlamış olabilirsiniz. Apple tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda tüm uygulama geliştiricileri, 26 Nisan 2021 tarihinden itibaren Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı politikaları çevresinde hareket etmek zorunda kalacak.

Bu kapsamda geliştiriciler, kullanıcıların etkinliklerini izlemek istiyorsa açık bir izin almak zorunda kalacak. Yani iOS 14.5 ile birlikte uygulama geliştiricileri, kullanıcı hareketlerini izlemek için izin almak zorunda kalacak ki, muhtemelen hiçbir kullanıcı buna izin vermeyecektir.

"Uygulamanızı incelenmek üzere gönderirken, izleme biçiminizi App Store'un Gizlilik Bilgileri bölümünde belirtmeli ve yalnızca App Tracking Transparency aracılığıyla izin verilirse gerçekleştirilebilecek şekilde düzenlemelisiniz. Ayrıca App Store İnceleme Kılavuzu uyarınca, kullanıcıyı neden izlemek istediğinizi açıklamak için sistem komut istemine bir amaç dizisi eklemelisiniz. Bu gereksinimler, 26 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm uygulamalar için geçerlidir."

Facebook, kişiselleştirilmiş reklamların alacağı darbeden ötürü bir süre için ciddi tepkiler verse de, sonrasında sert bir geri adım atarak daha agresif bir şekilde oynamaya başladı. Nitekim şirketin The Wall Street Journal ve The New York Times gibi çeşitli küresel gazetelere Apple aleyhinde reklamlar verdiğini görmüştük.

Apple ise, bu konuda kendi adımlarının haklı olduğunu sıkı bir şekilde savunuyor. Tim Cook, "Kullanıcıya izlenip izlenmeme seçeneği veriyoruz ve buna karşı çıkmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bu adımı attığımızda bu derece tepki topladığımız için şok oldum." dedi.