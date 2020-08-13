Facebook'ta Gördüğü İlana Tıklayan Vatandaş 39 Bin TL Dolandırıldı!

Facebook'ta dolaşırken karşısına bir internet paketi reklamı çıkan M.E. adlı vatandaş ilana tıklayarak kredi kartı bilgilerini girdi. Ardından ise hesabından 39 bin TL çekildi. İşte detaylar.

Facebook'taki İlana Tıkladı, Dolandırıldı

Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, M. E. adlı vatandaş Facebook'ta yer alan ilanda gözüken internet paketini satın almak istedi ve reklama tıkladı. Açılan pencereden kredi kartı bilgilerini giren vatandaş 39 bin TL dolandırıldı.

Vatandaş yaptığı açıklamada "Facebook sayfasına verilen ilanı görünce ihtiyacım olduğu için internet paketi almak istedim. Burada kontör yüklemek isterken kredi kartı bilgilerimi girince bir anda ekran karardı. Telefonumu ele geçirdiler. Bir ara bankadan arayıp 30 bin liralık kredi kullanıp kullanmadığımı sordular. Ben de söz konusu işlemi benim yapmadığımı söyleyip kabul etmedim." dedi.

M. E. açıklamasının devamında dolandırıcıların 9 bin TL ile başka bir kredi kartı borcunu ödediklerini 30 bin TL ile de tüketici kredisi aldıklarını belirtti. Bankanın hatası olduğunu söyleyen vatandaş maduriyetinin giderilmesini istedi.

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