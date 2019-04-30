Facebook İlerleyen Yıllarda Dijital Mezarlığa Dönüşebilir

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Facebook’un ölü abonelerinin sayısı büyük bir hızla artıyor. Araştırmacılar, önümüzdeki 50 yıl içerisinde Facebook'un ölü kullanıcılarının sayısının yaşayan kullanıcı sayısını geçebileceğini belirtiyor.

2004 yılında kurulan ve günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook’un 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca Facebook’un 2012 yılında 30 milyon ölü abonesi olduğu ifade ediliyor. Üstelik dünya genelinde her gün ortalama 8 bin Facebook kullanıcısının daha öldüğü tahmin ediliyor.

Facebook’un 2018’deki kullanıcı bilgileri ve BM nüfus verileri dikkate alınarak yapılan bir araştırmada, sosyal medya platformunun büyüme hızının bu şekilde devam etmesi halinde, ölü kullanıcısı sayısının bu yüzyılın sonunda 4.9 milyara ulaşabileceği söyleniyor.

Kullanıcısı sayısının 2018’den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan bir başka hesaplamaya göre ise ölü sayısı en az 1.4 milyara ulaşacak. 2070 yılında ölü kullanıcı sayısının yaşayan kullanıcıların sayısını geçeceğini belirten araştırmacılar, bu haliyle Facebook’un, insanların ölmüş yakınlarını ziyaret ettiği bir dijital mezarlığa dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Hesaplara Ne Olacak?

Araştırmacılar, Facebook’un ölü aboneleri için 'kullanıcı' ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğunu belirtiyor ancak ölü abonelerin verilerinin platformda yaşamaya devam edeceğine vurgu yapıyor.

Ölü kullanıcılara ait verilerin gelecekte önemli bir sorun olabileceğine dikkat çeken Oxford İnternet Enstitüsü’nden Carl Öhman, veriler üzerinde kimin hak sahibi olacağı, bunların ailelerin ve yakınların yararına en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği ve gelecekte tarihçilerin geçmişi anlamak için bunlardan nasıl yararlanacağı gibi konularda belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Bir başka araştırmacı David Watson da, "Tarihin hiçbir döneminde bu denli büyük bir insan davranışı ve kültürü arşivi bir elde toplanmadı. Bu arşive hükmedenler bir anlamda tarihimize de hükmedecek." diye konuştu.