Facebook, İlgi Çekici Paylaşımlar Yapan Kişiler İçin 1 Milyar Dolar Ayırdı

Sosyal medya devi Facebook, ilgi çekici paylaşımlar yapan kişilere ödeme yapmak için 1 milyar dolar ayırdı. Şirket, paylaştığı gönderi ile milyonlarca kişinin beğenisini alan sosyal medya fenomenlerine ya da paylaşmış olduğu bir gönderi ile milyonlarca sosyal medya kullanıcısının dikkatini gönderisinin üzerine çekmeyi başaran kişilere ödeme yapacağını açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, 2022 yılının sonuna kadar sosyal medya platformlarındaki (Instagram ve Facebook) içerik oluşturucularına toplamda 1 milyar doların üzerinde ödeme yapmayı planladığını duyurdu.

Zuckerberg, kendi Facebook hesabında paylaştığı gönderide şu sözleri kullandı:

"Milyonlarca içerik oluşturucusunun geçimini sağlaması için en iyi platformları oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle (içerik oluşturucularına) 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmak için yeni programlar başlatıyoruz. İçerik üreticilerinin Facebook ve Instagram'da oluşturduğu harika içerikler için 2022 yılına kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız. İçerik üreticilerine yatırım yapmak bizim için yeni bir şey değil ama kapsam alanımızı genişletmekten heyecan duyuyorum. Daha fazla ayrıntı yakında."

Zuckerberg'ün başlattığı yeni programın amacı, içerik oluşturucularını oluşturduğu başarılı içerikler için ödüllendirmek. Şirket, özgün içerikler paylaşan ve yeni bir kitle oluşturan kişiler de dahil olmak üzere her türlü içerik oluşturucusuna belirli bir miktarda ödeme yapacak. Facebook, içerik oluşturucularına belirli bir noktaya ulaştığında ödeme almaları için onlara daha fazla yol sunacak ve bazılarına içerik üretmeleri için daha fazla yardım yapılacak.

Facebook İlgi Çekici Paylaşımlar İçin Ne Kadar Ödeme Yapacak?

Şirket, ilgi çekici paylaşımlar için içerik üreticilerine 2022 yılına kadar 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı planlıyor. Facebook, yaz bitmeden Instagram uygulamasına, sonbaharda ise Facebook uygulamasına içerik oluşturucularının söz konusu program için nasıl başvuru yapabileceği ile ilgili daha fazla ayrıntının olduğu bölümler ekleyecek.

Sosyal medya devi Facebook'un içerik üreticileri için harcayacağını duyurduğu 1 milyar dolarlık teşvik ücreti, kullanıcıların Twitch, YouTube ve TikTok gibi rakip platformlardan uzaklaşıp şirketin sahibi olduğu sosyal medya platformlarına yönelmesine katkı sağlayabilir.

Şirket, 2022 yılına kadar içerik oluşturucularının kazançlarından hiçbir şekilde pay almayacak ve onlara belki de Facebook hizmetlerini kullanmaları için daha fazla teşvik sunacak. Facebook'un son birkaç yıl içinde yayıncıların Facebook Gaming'e gelmesi için yaptığı özel anlaşmalar da göz önüne alınacak olursa şirket rakiplerine karşı gösterdiği mücadeleden vazgeçmemekte kararlı görünüyor.