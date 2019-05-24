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  4. Facebook İlk Çeyrekte 2 Milyarı Aşkın Sahte Hesabı Kapattı

Facebook İlk Çeyrekte 2 Milyarı Aşkın Sahte Hesabı Kapattı

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Facebook 2019’un ilk çeyreğinde 2.19 milyar sahte hesabın tespit edilip kapatıldığını dile getirdi. Şirket sahte hesaplardaki bu artışın nedenini 'kötü niyetli kişilerin otomatik saldırıları' olarak değerlendiriyor.

Rakamlara perspektif açıdan bakmak için Facebook'un 31 Mart 2019 itibarıyla aylık 2.38 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İlk çeyrek içerisinde 2,19 milyar hesabın sahte olduğunu belirten Facebook, aylık aktif hesapların yüzde beşinin (yaklaşık 119 milyon hesabın) sahte olduğunu tahmin ediyor.

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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Facebook Analitik Başkan Yardımcısı Alex Schultz "Bir kerede büyük hacimli hesaplar oluşturmaya çalışan kötü niyetli kişilerin otomatik saldırıları nedeniyle sahte hesapların miktarı arttı" şeklinde konuştu. Ayrıca Schultz sahte hesaplarla ilgili ana sorunla başa çıkmak için üç farklı yöntem kullandıklarını söyledi: Hesapların oluşturulmasını engellemek, kaydolurken hesapları silmek ve Facebook'ta zaten bulunan hesapları kaldırmak.

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Ayrıca makine öğrenmesi ve yapay zeka sistemleri sayesinde spam, sahte hesaplar ve terör propagandası da dahil olmak üzere zararlı içeriğin yüzde 95'inden fazlasının tespit edildiğini belirten Facebook, amaçlarının 'her şeyde insanların ifade özgürlüğünü koruma sorumluluğu' almak olduğunu aktardı.

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