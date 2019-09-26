Facebook, İnsanları Her Yere Işınlayabilecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının birisi olan Facebook, son derece ilginç çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Şirketin yeni hedefi ise insanları istedikleri her yere ışınlayabilmek. İşte haberimizin detayları.

Facebook Reality Labs olarak ifade edilen bölümün çalışmaları ve vizyonu üzerinde açıklamalar yapan kuruluş, hafif ve tüm gün kullanılabilir artırılmış gerçeklik gözlükleri tasarlıyor. Bu gözlükler aynı zamanda gerçek dünyayı bir simülasyon haline getirerek önünüze sunuyor.

Facebook büyük bir veriye sahip olacak

Apple gibi şirketler de akıllı gözlüklere yatırım yapmaya başlamıştı. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda en çok tartıştığımız konulardan birisi de akıllı gözlükler olacak. Ancak hiç kimse Facebook kadar cesaretli davranamayacaktır.

Şirketin paylaşımlı sanal harita olarak da adlandırdığı birçok özellik, bu gözlüklere aktarılacak. Böylece gözlüklerin sizleri istediğiniz her yere ışınlaması sağlanacak. Başka bir yerde bulunan konser afişlerini bile, bu gözlükler aracılığıyla görebileceksiniz. Facebook bu sayede insanları bir avatar haline getirerek diledikleri her yere gönderebilecek.

Facebook yakın bir zamanda avatarla karşılıklı oturabileceğiniz bir sanal gerçekliğe dönüştürecek. Ancak bu hemen mümkün görünmüyor. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirket, bu konuda önemli adımlar atmış olacak. Peki sizce Facebook tarafından geliştirilen bu sistem, veri güvenliğini tehdit edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.