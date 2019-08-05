Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın İsimlerini Değiştiriyor

Bildiğiniz gibi Facebook en büyük sosyal medya mecralarının başında geliyor; ancak eski popülerliğini kaybeden Facebook yeni bir adım atarak Instagram ve WhatsApp’ın isimlerini değiştirmeye karar verdi. Bundan sonra uygulamaların isimleri Facebook’tan Instagram ve Facebook’tan Whatsapp olacak.

Üstelik bu isim değişikliği sadece kağıt üzerinde yapılan bir değişiklik değil. Facebook, Google Play ve App Store’daki uygulamaların isimlerini de değiştirecek. Artık uygulamayı indirmek istediğinizde uygulama isimlerinin uzun halini göreceksiniz. Fakat neyse ki uygulamanın ana ekrandaki görünümünde bu isim yer almayacak ve uygulamalar Instagram ve WhatsApp isimleriyle ekranınızda yer almaya devam edecek.

Facebook’un bunu yapma gerekçesi ise Instagram ve WhatsApp'ın Facebook’un bir parçası olduklarını açıkça göstermek. Facebook’un bunu yapmasının esas nedeninin ise Facebook hakkında her gün yeni bir skandal çıkmasına karşılık Instagram ve WhatsApp’ın daha güvenilir uygulamalar olarak görülmesi ve Facebook’un kendisinin de güvenilir olduğunu göstermek istemesi olarak düşünülüyor.

Facebook’un bu isim değişikliğine gitmesi aslında ters de tepebilir. Çünkü Facebook hesaplarını güvenlik gerekçeleriyle kapatan insanların bir kısmı Instagram kullanırken kendilerini güvende hissediyor. Hatta yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yarısından fazlası Instagram’ın Facebook tarafından satın alındığını bilmiyor. Yine aynı şekilde yüzde 50’lik bir kesim Facebook’un WhatsApp’ı satın aldığını bilmiyor. Facebook'un bu hamlesinin Instagram ve WhatsApp kullanıcılarını etkileyip etkileyemeyeceğini zamanla göreceğiz.