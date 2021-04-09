Facebook, Instagram ve WhatsApp 1 Ay İçinde 2. Kez Çöktü

Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları, gece geç saatlerde sosyal medya uygulamalarına ve anlık mesajlaşma uygulamasına erişememesine neden olan bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan kesintinin ardından uygulamaların çöküp çökmediğine dair soruların cevabını araştırmaya başladı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp Neden Çöktü?

Dün geç saatlerde Facebook'un haber akışında gezmekte, Instagram'da gelen bir mesajı okumakta veya WhatsApp Messenger'da karşı tarafa mesaj göndermekte birtakım sorunlar yaşadınız mı? Bu sorunlardan herhangi birini yaşadıysanız yalnız değilsiniz.

Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a bağlı hizmetlerin çöküşünün sonrasında soluğu Twitter gibi sosyal medya uygulamalarında aldı. Instagram'ın çökmesi, Twitter'da "#InstagramDown" etiketi ile gündem oldu. Kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarına ve WhatsApp Messenger'a erişmesinin önündeki engelleri paylaştı.

Facebook kullanıcıları, Facebook'a girdiğinde haber akışına erişemediğini belirtirken Instagram kullanıcıları fotoğrafların yüklenmemesinden ve direkt mesaj bölümünden mesaj gönderilmemesinden ve alınamamasından şikayetçi oldu. WhatsApp kullanıcıları ise mesajın bir türlü karşı tarafa iletilemediğini ifade etti.

Bu sorunlar tüm kullanıcıların yaşadığı bir sorundu. Facebook'un sahip olduğu tüm uygulamalar geçici bir süreliğine çevrim dışı hale geldi ve kullanıcılara kesintisiz olarak hizmet veremedi. Facebook'un uygulamalarına erişememe sorunundan o saatte uygulamaları kullanmaya ihtiyacı olan milyonlarca kullanıcı etkilendi.

TechRadar'ın incelemesine göre sosyal medya uygulamalarına yaklaşık 20 dakika boyunca erişilemedi. Bu incelemeler ayrıca dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'daki kullanıcıların paylaşımlarına bakılarak doğrulandı.

Kullanıcılar, sosyal medya uygulaması Instagram'da herhangi bir bölüme erişmeye çalıştığında "Üzgünüz ancak bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar deneyin" hata mesajı ile karşılaştı. WhatsApp Messenger'da da durum oldukça benzerdi. Uygulamanın üst kısmında "Bağlanıyor" yazıyor fakat sorun bir türlü düzelmiyordu. Facebook Messenger uygulamasında da aynı sorunların olduğu tespit edildi. Mesajlar yaklaşık yarım saat boyunca karşı tarafa iletilemedi.

Facebook henüz sorunlarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı fakat geçmişte de buna benzer sorunlar yaşanmış ve Facebook'un hizmetleri aynı anda hizmet veremez hale gelmişti. Sosyal medya devine bağlı hizmetler, dün yaşanan kesinti ile bir ay içinde ikinci kez çökmüş oldu.