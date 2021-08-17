Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta Taliban İçerikleri Yasaklanacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta Taliban yasağı uygulanacak. Facebook, terör grubunun Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra Taliban ile ilgili içeriği yasaklamaya devam edeceğini söyledi.

Facebook, sosyal medya platformu olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta Taliban’ı ve terör grubunu tanıtan herhangi bir içeriği yasaklamaya devam edeceğini doğruladı.

Sosyal medya devi Salı günü CNBC’ye verdiği demeçte, mesajlarını yıllardır yansıtmak için sosyal medya platformlarını kullanan Afgan grubunu terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Bir Facebook sözcüsü CNBC’ye şunları söyledi: “Taliban, ABD yasalarına göre bir terör örgütü olarak onaylandı ve Tehlikeli Örgüt politikalarımız uyarınca onları hizmetlerimizden yasakladık.”

Facebook Taliban ile ilgili gönderileri, resimleri, videoları ve diğer içerikleri izleyen ve kaldıran özel bir moderatör ekibine sahip olduğunu söyledi, ancak takımda kaç kişi olduğu belli değil.

Facebook bu yasağın, Taliban'a ait olanların yanı sıra terör grubunu öven, destekleyen ve temsil eden hesapları kaldırılacağı anlamına geldiğini söyledi. Facebook sözcüsü, "Ayrıca ana dili Dari ve Peştuca konuşan ve yerel bağlam hakkında bilgi sahibi olan ve platformda ortaya çıkan sorunları belirlememize ve bizi uyarmamıza yardımcı olan özel bir uzman Afgan ekibimiz var." dedi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’a Taliban yasağı

ABD Başkanı Joe Biden’in Nisan ayında ABD birliklerini Afganistan’dan çekme kararından sonra, Taliban savaş alanında çarpıcı ilerlemeler kaydetti ve neredeyse tüm ulus şimdi isyancıların kontrolü altında. Afganistan, başkent Kabil’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da ele geçirmesilye birlikte hafta sonu itibarıyla Taliban'ın kontrolüne geçti.

Raporlar, Taliban’ın iletişim kurmak için hala WhatsApp’ı kullandığını gösteriyor. Sohbet platformu uçtan uca şifrelidir, yani Facebook insanların ne paylaştığını göremez.

Bir WhatsApp sözcüsü Pazartesi günü verdiği demeçte, "Özel bir mesajlaşma servisi olarak insanların kişisel sohbetlerinin içeriğine erişimimiz yok, ancak yaptırım uygulanan bir kişi veya kuruluşun WhatsApp’ta varlığının olabileceğini fark edersek harekete geçeriz" dedi.

Facebook, Taliban'ı ulusal hükümet olarak tanıması gerekip gerekmediğine şimdilik karar vermediğini söyledi. Sosyal medya devi bunun yerine uluslararası toplumun otoritesini takip edeceğini dile getirdi. Oxford Üniversitesinde siyasi iletişim profesörü olan Rasmus Nielsen, sosyal medya şirketlerinin kriz durumlarında tutarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.