Facebook Instant Games Bütün Geliştiricilere Açılıyor

Bugüne kadar sadece birkaç geliştiricinin kullanmasına izin verilen Facebook Instant Games, bütün geliştiriciler için açıldı. Artık isteyen herkes Facebook ve Messenger üzerinde oynanmak üzere oyunlar geliştirebilecek.

İlk olarak 2016 yılında kullanıma açılan Facebook Instant Games, geliştiricilere HTML5 kullanarak mobil platformlara uygun oyunlar geliştirmeye imkân tanıyordu. Geliştirilen oyunlar ise direkt olarak Facebook ve Messenger üzerinden yayınlanarak, milyarlarca kullanıcıya ulaşabiliyordu. Böylece telefonlarından oyun oynamak isteyenler, Google Play veya App Store’dan oyun indirmek yerine, Facebook uygulamalarını ziyaret edebiliyorlardı.

Başlangıçta Bandai Namco, Konami, Taito, Zynga ve King gibi tanınmış beş oyun geliştiricisinin oyunlarını yayınlayabildiği Instant Games platformu, sonrasında başka geliştiricilerin platforma kabul edilmesiyle genişlemiş ve oyun sayısını 200’e kadar çıkarmıştı. Yine de iki yıllık süreçte çok kısıtlı bir geliştirici tabanına sahip olan Instant Games, bugünden itibaren bütün geliştiricilere açıldı.

Facebook tarafından önerilen üç farklı oyun motoruyla hızlıca oyun geliştirilebilen Instant Games’in bugünden sonra tam bir oyun mağazasına dönüşeceği söylenirken, geliştiricilerin Facebook reklamları yoluyla daha fazla kullanıcıya ulaşabilecekleri de söylenenler arasında yerini aldı.