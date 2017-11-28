Facebook, İntihara Meyilli Kişileri Yapay Zeka ile Tespit Edecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bugün yaptığı yazılı açıklamada, intihara meyilli kişileri tespit etmek için geliştirdikleri yeni AI (yapay zeka) algoritmasını duyurdu. Yeni sistem, kısıtlamalar nedeniyle AB'deki ülkeler hariç olmak üzere dünya çapında kullanıma sunulacak.

Yapay zeka, insanların mantıklı düşünebilme, öğrenebilme ve öğrendiklerini yeni durumlara uygulama kabiliyetini makinelere aktarmayı hedefliyor. Bu sistemin öğrenme kapasitesini yavaş yavaş her alanda görmeye başladık. Son örnek, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'tan geldi.

Facebook'un "intihar önleme aracı" olarak adlandırdığı yapay zeka algoritması, kullanıcıların intihar düşüncesinde olup olmadıklarını tespit edecek ve çıkan sonuca göre söz konusu kişiyi uyaracak. Daha sonra kişiye ailesi ve arkadaşlarıyla iletişime geçebilme seçeneği verecek.

Facebook'un yeni sistemi, kullanıcıların mesajlarını ve yorumlarını incelemek için kalıp tanıma özelliğini kullanıyor. Öte yandan Facebook'taki canlı videoların da incelemeye dahil olacağını belirtelim.

Buna ek olarak Facebook, kullanıcı raporlarını gözden geçiren Topluluk Operasyonları ekibini de genişletiyor. Zuckerberg, 4.500'den fazla üyesi bulunan operasyon ekibine şiddetle ilgili raporlara daha etkin bir şekilde yanıt vermek için 3 bin kişiyi daha alacaklarını duyurdu.

Facebook CEO'su, "Daha güvenli bir topluluk kuracağız. Bunun için karşılaştığımız sorunlara hızlı bir şekilde cevap vermeliyiz. Facebook'taki intihara meyilli kişileri bulma ve bildirme konusunda daha hızlı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne Kadar Güvenilir?

Buradaki soru(n): Doktorlar yanlış teşhis koyarsa ceza alabiliyorlar eğer bir yapay zeka programı yanlış teşhis koyarsa kim sorumlu tutulacak? Ya da hastaların özel bilgileri sisteme yüklenince hackerlar tarafından çalınma riski olacak, bunun engellenmesi için hastanelerin siber güvenliği artırması gerekecek.

Günümüzde yapay zeka araştırmalarının ulaştığı noktaya bakarsak, bu yönde bir ilerlemenin olacağını tahmin etmek pek de zor değil. Halihazırda Google’ın çatı şirketi Alphabet ve IBM gibi kuruluşlar teknolojideki son gelişmeleri tıp dünyasına uyarlamak için çalışmalar yapmakta.

Facebook'a benzer şekilde Boston’daki Cogito şirketi, akıllı telefonların mikrofonunu kullanarak insanların ses tonundaki değişimleri inceleyip depresyon teşhisi koymaya çalışıyor.

İntihar, ABD'deki 44 yaşın altındaki kişiler için ikinci ölüm sebebi ve yapılan araştırmalara göre, yılda yaklaşık 50 bin kişi intihar sebebiyle hayatını kaybediyor. Facebook'un yapay zeka algoritması sorunu çözmeyecek ancak iyi bir mücadele aracı olabilir.