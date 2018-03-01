Facebook İş Başvuru Özelliği 40'tan Fazla Ülkeye Yayılıyor

Facebook, yaklaşık bir yıl önce ABD ve Kanada'da yayınladığı iş başvuru özelliğini genişleterek, 40'dan fazla ülkede daha kullanıma sunuyor.

LinkedIn benzeri bir mantığa sahip olan iş başvuru özelliği, kullanıcıların Facebook'ta resmi sayfası olan yerel işletmelerle iletişime geçmesini ve iş başvurusu yapmasını sağlıyor. Bununla birlikte platformdaki işletmeler de yeni iş ilanları oluşturabilir, uygulamaları yönetebilir ve Facebook üzerinden mülakat yapabilir.

Amerika'daki dört kişiden birinin bu özelliği kullanarak arama yaptığını ve iş bulduğunu söyleyen Facebook, iş başvuru özelliğini ek pazarlara sunmaya karar verdiğini açıkladı. Yakında 40'dan fazla ülkede daha hizmete geçecek özellik, çalışan ve işvereni tek bir ekosistemde bir araya getiriyor. Facebook, bu uygulamayla sadece iş bulma sürecinin resmileşmesini ve hızlanmasını amaçladığını belirtti. Yani sosyal medya devinin LinkedIn ile bu alanda herhangi bir rekabete girme amacı yok.

ABD ve Kanada'daki kullanıcılardan olumlu geri dönüş aldıklarını belirten şirket, özellik üzerindeki geliştirmelerine de devam ediyor. İş arayanlar artık, ilgi alanlarına göre 'iş uyarıları' oluşturabilecekler.

Kullanıcılar, Facebook.com/jobs adresinde "Jobs" kontrol paneli ve mobil uygulamalardaki “Explore” bölümündeki “Jobs” seçeneğinden iş geçmişine ve diğer Facebook profillerinde bulunan bilgilere yer verecek bir sayfa ayarlayabiliyorlar. Ayrıca iş başvuruları gönderilmeden önce sayfa üzerinden gerekli düzenlemeler de yapılabiliyor. Ardından iş arayanlar işverenle Messenger üzerinden irtibata geçiyor.

Bununla birlikte, iş başvuru özelliğinin hizmete sunulacağı 40 ülke arasında Türkiye'nin olup olmadığını ne yazık ki bilmiyoruz. Ancak hem Türkiye'deki işsizlik oranını hem de Facebook kullanım oranlarını hesaba katarsak, iş bulma özelliğinin ülkemizde büyük bir potansiyele sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.



